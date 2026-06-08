Un perro arranca un trozo de oreja a la mujer que lo paseaba y ataca a un niño, su madre y su abuela en Elda

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ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un perro de raza potencialmente peligrosa ha arrancado un trozo de oreja a una mujer de 51 años, quien al parecer lo estaba paseando por la calle, y ha atacado a un niño de cuatro y a dos mujeres de 44 y 22, abuela y madre del menor, en el municipio de Elda (Alicante), según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

El cuerpo de seguridad ha precisado que los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en esta localidad y que la mujer que iba con el can fue quien, en principio, sufrió las peores consecuencias del ataque.

Esta persona que paseaba al perro, y que no es la propietaria legal del animal, tuvo que ser trasladada hasta el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante para someterse a una operación con el fin de tratar de reconstruirle la oreja dañada.

Según las mismas fuentes, las otras tres personas integrantes de una misma familia que se vieron afectadas, es decir, el niño, su madre y su abuela, ingresaron en el Hospital General Universitario de Elda para recibir atención sanitaria por las lesiones que sufrieron durante el ataque.