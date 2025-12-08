Asturias Ganadera reclama más fondos propios y líneas específicas para el medio rural en los prespuestos

Archivo - Vacas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera ha cuestionado este lunes el proyecto de presupuestos de la Consejería de Medio Rural, al considerar que se limita principalmente "a repartir la PAC europea y a cubrir algunos daños de fauna salvaje", sin incluir partidas suficientes para resolver los problemas del medio rural productivo.

En concreto, Asturias Ganadera reclama al menos ocho millones de euros para compensar los daños que son competencia del Principado, tanto de fauna no cinegética como cinegética en reservas. Según la organización, el año pasado apenas se compensó un 30% de los daños producidos por el lobo, y consideran que deberían computarse daños adicionales.

Asimismo, la organización agraria ha reclamado una partida de veinticinco millones para apoyar las incorporaciones al sector agrario, ya que "algo más de la mitad de los jóvenes solicitantes de la ayuda quedaron fuera por falta de disponibilidad presupuestaria". "Es imprescindible mantener la actividad agraria en nuestros pueblos para que estos sigan vivos de forma productiva", insisten.

Asturias Ganadera pide también un fondo ampliable para hacer frente a brotes de tuberculosis, lengua azul, enfermedad hemorrágica y otros problemas sanitarios que afectan a las economías familiares de las ganaderías asturianas. Además, reclaman la creación de una línea de fondos para controlar parásitos en la fauna salvaje, mediante estudios de incidencia y campañas de prevención.

La organización agraria también ha reclamado "la contratación de un equipo multidisciplinar (ingenieros, historiadores y geógrafos, abogados) por un mínimo de 500.000 euros para activar la devolución de los montes de origen vecinal a las comunidades interesadas", algo que, según Asturias Ganadera, "revaloriza la vida en los pueblos, pudiendo proporcionar recursos económicos diversificados a la población y fijar a esta en los entornos rurales más desfavorecidos".

Junto a esto, propone Asturias Ganadera propone destinar 200.000 euros a la creación y fortalecimiento de una red de comercialización local de productos agrarios, y menciona otras necesidades, como desbroces y quemas controladas, cambios normativos o reestructuración de controles del lobo.