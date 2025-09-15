Asturias Ganadera responsabiliza a Barbón de la falta de controles del lobo

Representantes de Asturias Ganadera conversan con el presidente del Principado, Adrián Barbón, frente a la sede de Presidencia - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha responsabilizado este lunes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de la situación que atraviesa la ganadería por los ataques de lobo y la falta de controles. Lo han hecho durante una concentración frente a la sede de Presidencia en la que han tenido un breve encuentro casual con el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente asturiano.

"Para Asturias Ganadera los primeros responsables son Barbón y Ovidio Zapico, que son los máximos responsables del gobierno", ha afirmado su portavoz, Xuan Valladares, quien reprochado que "participaron cobardemente en la farsa de la inclusión del lobo en el Lespre" y que "no quieren solucionar el problema realizando los controles necesarios".

Uno de los principales reproches de la organización hacia el presidente ha tenido que ver con la postura de los diputados asturianos que votaron en contra de sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Barbón ha respondido que los parlamentarios "no dependen" de él. "Los diputados, los del PP, los de ningún otro partido, dependen de las direcciones autonómicas", ha explicado.

Momentos después, en la concentración, el colectivo ha criticado la "ineficacia planificada" del Gobierno asturiano. En concreto, Valladares ha señalado que cuatro meses después de su primera denuncia, "no se ha hecho nada" para controlar la situación.

Por ello, ha pedido "medidas de control inmediatas y eficientes" en los montes declarados libres, como Osorio, Sueves y Fuera, ya ha reclamado información detallada sobre los controles realizados, número de lobos abatidos y participación de ganaderos y cazadores en el proceso.

"Existe un daño y un fastidio por generar un gobierno ineficaz asturiano que está dando la puntilla a la ganadería", ha manifestado Valladares, quien ha destacado que la situación "ha empeorado" con la presencia de manadas estables en zonas donde solo debería haber presencia esporádica.

Finalmente, la organización ha reclamado que los responsables políticos "pidan perdón públicamente" y asuman las posibles responsabilidades derivadas de la gestión del conflicto entre la conservación del lobo y la protección ganadera.