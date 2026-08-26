Asturias pone en marcha FloraInvAS para mejorar el control de las especies de flora invasora. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha presentado este miércoles 'FloraInvAS', una plataforma destinada a mejorar el conocimiento, seguimiento y control de las especies de flora exótica invasora presentes en Asturias mediante la recopilación de información sobre su localización y distribución.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, y el director del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras, Eloy Álvarez, han presentado la iniciativa, impulsada por la Consejería con el apoyo de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado (Serpa).

La plataforma permitirá recopilar información sobre ejemplares y poblaciones de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La colaboración ciudadana será uno de los elementos centrales del proyecto, ya que cualquier persona podrá comunicar la presencia de una especie mediante la página web de FloraInvAS o su aplicación móvil, disponible para dispositivos Android e iOS.

Para realizar una notificación será necesario indicar la ubicación y aportar una o varias fotografías que faciliten la identificación de la especie.

FloraInvAS ofrecerá además información detallada sobre cada especie incluida en el sistema y permitirá al Principado disponer de un repositorio actualizado sobre su presencia y distribución, con el objetivo de facilitar la planificación de actuaciones y determinar cuándo resulta necesario adoptar medidas de control o erradicación. existan dudas.

DIECIOCHO ESPECIES PRIORITARIAS

La herramienta incluye inicialmente 18 especies de flora invasora sobre las que se pretende recopilar información. Entre ellas figuran el ailanto (Ailanthus altissima), la azolla (Azolla filiculoides), la planta de las mariposas (Buddleja davidii), la uña de gato (Carpobrotus acinaciformis y C. edulis), la fallopia (Fallopia japonica), la tradescantia (Tradescantia fluminensis) y la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana).

En el caso de la hierba de la Pampa, el objetivo se centra especialmente en detectar ejemplares aislados o pequeños focos situados en zonas donde la especie todavía no está ampliamente implantada, para facilitar una actuación temprana que contribuya a frenar su expansión.

Por este motivo, FloraInvAS establece una zona de exclusión que abarca buena parte del norte y centro de Asturias. En estas áreas no podrán realizarse nuevas notificaciones de Cortaderia selloana a través de la plataforma, al tratarse de territorios donde su presencia está ampliamente documentada y cuyo control se aborda mediante actuaciones específicas.