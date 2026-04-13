Asturias promociona esta semana sus producciones agroalimentarias en la 39º edición del Salón Gourmets. - PRINCIPADP

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias promocionará esta semana sus producciones agroalimentarias en la 39º edición del Salón Gourmets, que se celebrará en Madrid hasta el jueves 16 de abril. En esta ocasión, el Principado bate récord de expositores en el estand con el que asistirá a este foro gastronómico, en el que se presentarán 34 empresas del sector y cinco marcas de calidad con denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP).

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, participó este lunes en la inauguración de la feria, donde ha destacado el esfuerzo del Principado para promocionar la producción agroalimentaria de la comunidad.

Como ejemplo, se ha referido al plan Saborea el Paraíso, que impulsará las once marcas con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) con una dotación de un millón.

El estand asturiano, con una superficie de 312 metros cuadrados de superficie, dará cabida a todas las actividades previstas para promocionar la sostenibilidad y el sabor de la gran despensa asturiana.

Alimentos del Paraíso Natural estará presente en Madrid con diez de las empresas que integran la marca. Como novedad, cinco consejos reguladores ofrecerán catas y degustaciones en el espacio central de la feria, en la que se darán a conocer las elaboraciones.

En esta jornada, la guisandera Mirta Rodríguez preparará fabas con chosco, en el marco del Año Internacional de la Agricultura, con productos de calidad diferenciada.

También se ofrecerá a los visitantes un maridaje con sidra de Asturias y queso Cabrales, en el que además se promocionará la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

El centro tecnológico Asincar también organizará actividades en el estand para promocionar la marca de garantía Chorizo, Morcilla y Compango de Asturias. En esta ocasión, el chef estrella Michelín Elio Fernández, de Ferpel Gastronómico, cocinará con los productos de esta marca de garantía como bases.

Asturias es la mayor mancha quesera de Europa, por lo que el queso estará también presente en el estand; la DOP Afuega'l Pitu dará a conocer la historia de sus productos y ofrecerá una cata guiada a los visitantes.