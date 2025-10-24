Asturias propone cambiar la categorización de la dermatosis nodular para evitar sacrificios masivos de ganado

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha planteado "cambiar la categorización de la dermatosis nodular contagiosa" para evitar "sacrificios masivos de ganado" en caso de brotes. "Hablamos de una enfermedad que no es una zoonosis y no se contagia a las personas ni afecta a los productos derivados", ha asegurado.

Marcos ha insistido en que "España debería liderar una propuesta para el cambio de categorización de esa enfermedad", al igual que se hizo con la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizótica. "Es muy difícil a veces evitar la difusión de la enfermedad" y su expansión "podría correr un riesgo la cabaña ganadera de nuestro país", ha advertido.

El consejero asturiano ha trasladado también la petición de que la dermatosis nodular contagiosa "se incluya en la cobertura de AgroSeguro", algo que "hoy por hoy no está incluido". Según Marcos, en Cataluña ya se han tenido que sacrificar más de 2.500 animales por esta enfermedad.

"Las enfermedades, tenemos que tomárnoslas en serio, pero también tenemos que valorar las consecuencias de las medidas que se aplican", ha recalcado Marcos, quien ha expresado su esperanza de que la enfermedad "no se expanda ni en esas regiones de Italia, ni de Francia, ni de Cataluña".

En caso contrario, ha advertido, "sería preocupante para el sector ganadero de nuestro país, esa expansión y las medidas que ya han aparejadas con los vacíos sanitarios que se tendrían que realizar en las explotaciones donde entre la enfermedad".

Asturias ha aprobado una resolución que implica la suspensión de ferias, mercados, certámenes y cualquier evento que pueda suponer una concentración de animales, sobre todo procedentes de fuera de la comunidad autónoma.

PUNTO DE ENCUENTRO

Además, el consejero ha indicado que van a dictar una instrucción donde extienden las medidas para tratar de garantizar no solamente esa seguridad, sino buscar a pesar de las dificultades, facilidades para la viabilidad de las explotaciones que están en Asturias para que puedan seguir saliendo sus animales.

"Para ello en la instrucción tomamos varias medidas, en primer lugar vamos a facilitar como punto de encuentro y de carga para estos bovinos menores de un año en el mercado de Pola de Siero, de manera que ahí se realicen las cargas, lógicamente con las guías correspondientes y con las garantías biosanitarias necesarias para garantizar esa seguridad", ha explicado Marcos.

Finalmente, el consejero ha señalado que "exigimos los elementos de transporte vengan perfectamente con su desinfección, desinsectación y con el certificado oportuno, haciendo especial hincapié sobre todo en estos elementos de transporte que vienen de fuera de nuestra comunidad autónoma".