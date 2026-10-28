Asturias refuerza el sector apícola con ayudas a la producción y sanidad animal por valor de 1,1 millones

Un apicultor - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha destinado 1.105.424 euros al sector apícola a través de distintas líneas de apoyo a la producción, la biodiversidad y la sanidad animal. En concreto, 399.189 euros corresponden a las ayudas de 2026 abonadas este mes y el resto, 706.235 euros, a pagos de la Política Agraria Común (PAC) de 2025.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el adelanto de los pagos "aporta liquidez a las explotaciones" y responde al compromiso del Gobierno de Asturias con "una actividad estratégica para la economía rural y la conservación de los ecosistemas". También está alineado con el Pacto por el Medio Rural de Asturias, que incluye medidas específicas para apoyar la apicultura profesional, estabilizar las ayudas sectoriales y facilitar la instalación de colmenas en terrenos agrícolas y forestales.

El 22 de octubre se abonaron 319.189 euros de la Intervención Sectorial Apícola, destinados a mejorar la producción y comercialización de la miel. La convocatoria beneficia a 33 destinatarios: dos asociaciones y 31 apicultores y apicultoras. La ayuda está cofinanciada al 50% por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), con aportaciones del Principado y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A esta cantidad se suman 80.000 euros abonados ayer relativos a las ayudas de minimis para las explotaciones apícolas. La convocatoria recibió 70 solicitudes, de las cuales 67 se resolvieron de forma favorable.

Los pagos de la PAC 2025 destinados específicamente a la apicultura ascienden a 706.235 euros: 633.535 correspondientes a la ayuda para fomentar la biodiversidad mediante la actividad apícola y 72.700 al apoyo a la producción ecológica, de los que se han beneficiado diez profesionales.

"Estas líneas respaldan una actividad esencial para el equilibrio de los ecosistemas por su importancia en la polinización, además de jugar un importante papel al diversificar la producción agraria y mantener la actividad económica en el medio rural", ha explicado el Ejecutivo.

Medio Rural ha concedido también 13.631 euros a la agrupación de defensa sanitaria ganadera (ADSG) Promiel, que integra 44 explotaciones apícolas. La subvención permitirá financiar actuaciones de sanidad animal y contribuirá a sufragar la contratación de dos veterinarios para asesorar a las explotaciones asociadas.

AYUDAS POR DAÑOS DE INCENDIOS

Por otra parte, el Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado este miércoles la orden del pasado 21 de octubre que establece las bases y convoca las ayudas para paliar los daños ocasionados por incendios forestales en las explotaciones agrarias.

La convocatoria, que responde a una demanda del sector, incluye expresamente a apicultores afectados por los fuegos registrados en agosto de 2025. El importe destinado a estas explotaciones dependerá de los daños acreditados y de la resolución de las solicitudes.

Con estas actuaciones, el Principado refuerza su apoyo a la apicultura y avanza en los objetivos del Pacto por el Medio Rural, que reconoce el papel del sector en la diversificación económica, sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad.