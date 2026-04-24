Asturias registra un "incremento importante" de manadas de lobos, avanza Marcos Líndez

Marcelino Marcos Líndez - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha dicho este viernes que en los próximos días darán a conocer los datos del censo del lobo ibérico en Asturias correspondiente al año 2025, con el objetivo de elaborar un nuevo programa de control poblacional 2026/2027 para poder abatir ejemplares.

"Ya les anticipo que para nada hay una disminución del número de manadas existentes, hay un incremento importante", ha avanzado el dirigente regional a preguntas de los periodistas en Oviedo.

Marcos Líndez también ha informado de que la semana que viene saldrá a información pública el texto del decreto que modifica el plan de gestión del lobo. La idea es tenerlo aprobado antes de que finalice este semestre.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Marcos Líndez se ha referido a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la resolución del programa de control del lobo correspondiente al periodo 2025-2026. Ha reiterado Marcelino Marcos Lídez que era un pronunciamiento "esperado" y que ese plan ni siquiera estaba vigente en la actualidad. Se detuvo después de que el Tribunal Supremo anulase el artículo 7.5 a) del II Plan de Gestión del lobo. De hecho, Marcos Líndez no descarta que haya más pronunciamientos judiciales en el mismo sentido.

"No tiene ninguna incidencia real sobre la situación actual, ni condiciona la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del Principado de Asturias", ha señalado, insistiendo en que el Gobierno sigue trabajando con normalidad.

El control del lobo en Asturias se enmarca en el II Plan de Gestión del Lobo, que fija como objetivo conservar la especie en un estado de conservación favorable pero compatible con la ganadería extensiva y el desarrollo rural. Este plan obliga a elaborar programas anuales de actuaciones de control que establecen cupos de extracción por zonas en función de los censos de manadas, la evolución de los daños al ganado y el nivel de conflictividad social.

El programa anual 2025-2026, aprobado en abril de 2025, autorizaba la extracción de hasta 53 lobos sobre una población estimada de unos 345 ejemplares, mediante controles selectivos de la Guardería del Medio Natural y extracciones vinculadas a cacerías en áreas con daños reiterados al ganado. Sin embargo, tras las sentencia del Tribunal Supremo que cuestionaba el artículo mencionado, el Principado ha suspendido las batidas y la aplicación del plan 2025-2026 mientras tramita un nuevo decreto y un nuevo programa de control con toda la seguridad jurídica.