Asturias suma un busardo ratonero a la Red Centinela para proteger la fauna silvestre

El busardo ratonero recuperado en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha incorporado un busardo ratonero a la Red Centinela, un programa de protección de la fauna silvestre que permite monitorizar animales recuperados.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, esta red busca asegurar la supervivencia de especies "clave" para el equilibrio ecológico en Asturias y se desarrolla de manera conjunta entre el Gobierno de Asturias y el Instituto Mixto de Investigación de la Biodiversidad.

Este busardo ratonero fue rescatado en agosto en Morcín con una fractura en el ala derecha que le impedía volar y trasladado después al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio. El examen médico reveló una fractura en los huesos cúbito y radio que ponía en riesgo su futuro en libertad.

Una vez confirmado el diagnóstico, el equipo veterinario realizó una cirugía mediante una técnica combinada de fijadores internos y externos, que se fueron retirando progresivamente a medida que el ave se recuperaba. Tras cinco semanas de tratamiento, la rapaz pasó a la fase de rehabilitación en voladero, donde recuperó la fuerza y el tono muscular necesarios para retornar a su hábitat natural.

Antes de su liberación, se decidió incorporarlo a la Red Centinela mediante un dispositivo GPS que envía actualizaciones periódicas sobre su localización. Esta tecnología permite a los investigadores seguir los movimientos del busardo y evaluar tanto el éxito de su reincorporación al medio natural como detectar episodios de enfermedad o intoxicación.

El ave rapaz fue liberada en diciembre en la zona central de Asturias y desde entonces se han ido controlando sus progresos. En estos momentos, el animal muestra una buena adaptación a su entorno, lo que confirma el éxito de la intervención.