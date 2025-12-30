El BOE publica el plan de seguros agrarios de 2026, dotado con 315 millones

Archivo - Vacas en Asturias. - USAGA - Archivo

MADRID/OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el 47º plan de seguros agrarios combinados para 2026, que fue aprobado en el pasado Consejo de Ministros, y está dotado con 315 millones de euros para ayudas a la contratación de pólizas.

En concreto, este plan constituye un "pilar fundamental" de la política agraria nacional y representa una "herramienta eficaz" para la gestión del riesgo en las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales, según figura en el BOE, que subraya que además contribuye al mantenimiento de la renta de las explotaciones ante daños provocados por riesgos cuyo control está fuera del alcance de los titulares de explotaciones.

De esta forma, el nuevo plan mantiene el sistema de subvenciones diferenciado para agricultores profesionales, jóvenes y titulares de explotaciones prioritarias, lo que facilita que estos asegurados alcancen o se sitúen próximos a los porcentajes máximos de ayuda permitidos por la normativa comunitaria.

Agricultura explicó que los módulos 2 y 3 continúan reforzados para los colectivos prioritarios (jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias), con subvenciones mínimas que cubren, respectivamente, el 50% y 45% del coste de las pólizas por parte de Agricultura. Estos apoyos pueden elevarse hasta el 70% con las subvenciones de las comunidades autónomas.

El plan contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo del próximo año, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas. El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico del país.

De esta forma, el plan de seguros agrarios para el próximo año consolida las medidas de carácter económico introducidas en el plan anterior, lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema, en vigor desde 1978.

Entre las novedades para 2026, el plan incluye nuevas coberturas en enfermedades animales, e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro.

Además también incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, de reciente aparición en España, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

El Departamento que lidera Luis Planas recordó hace una semana tras el último Consejo de Ministros del año, que los seguros agrarios permiten dar respuesta a las necesidades del sector para hacer frente a riesgos, fundamentalmente de origen climático, que afectan a la agricultura y ganadería. Prueba de ello es el aumento en 2025 del capital asegurado en más de 1.000 millones de euros, con el que se ha alcanzado un nuevo máximo histórico para situarse por encima de los 19.000 millones de euros.