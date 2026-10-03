La campaña contra el programa de control del lobo en Asturias supera las 50.000 firmas

Archivo - Un ejemplar de lobo. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña impulsada a través de Change.org por Cristina Moreno para exigir al Principado de Asturias la paralización del plan previsto para abatir hasta 67 lobos ha superado las 50.000 firmas. La iniciativa busca la movilización ciudadana tras haberse confirmado la muerte de siete ejemplares en las primeras batidas autorizadas por el Gobierno autonómico.

La petición reclama la suspensión de las actuaciones contempladas a partir de septiembre de 2026 y solicita la búsqueda de alternativas que respeten la fauna silvestre y permitan la convivencia sin recurrir a la muerte de estos animales.

La promotora de la propuesta, Cristina Moreno, ha advertido de la urgencia de actuar tras la ejecución de las primeras batidas. "Ya han empezado a matar lobos. Esto ya no es una posibilidad futura ni algo lejano: está ocurriendo ahora", ha señalado, enfatizando que "ahora más que nunca" resulta necesario movilizarse para frenar el plan "antes de que sea demasiado tarde".

En el texto de la iniciativa, la impulsora ha defendido que el lobo constituye "una parte integral de nuestros ecosistemas locales" y del patrimonio natural asturiano, argumentando que "la coexistencia pacífica es posible". Por ello, ha solicitado al Principado la retirada de la medida y la exploración de soluciones centradas en la protección y la prevención en lugar de nuevas batidas.