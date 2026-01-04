La campaña de saneamiento ganadero arranca este lunes y cubrirá a toda la cabaña de la comunidad

Archivo - Vacas pastando en el entorno de la playa de Cué, en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria iniciará este, lunes 5 de enero, la campaña de saneamiento ganadero, que cubrirá toda la cabaña de la comunidad con una inversión de 6,6 millones. Esta iniciativa pretende evitar la transmisión de enfermedades infecciosas que pueden afectar a las reses, así como preservar el estatus sanitario del sector ganadero asturiano.

La campaña incluye la ejecución y seguimiento de los programas de prevención, lucha, erradicación y control de enfermedades animales. Además, se completa con la limpieza y desinfección de las explotaciones que realizan vacíos sanitarios, las labores de apoyo a los servicios veterinarios oficiales y un mecanismo de vigilancia y control de la tuberculosis en fauna silvestre, mediante la toma de muestras en animales de caza, la captura de tejones y los oportunos análisis ambientales.

Igualmente, se efectuará la identificación electrónica equina, que como ya ha ocurrido en los dos últimos años tendrá carácter gratuito.

Desde el Gobierno del Principado destacan que el saneamiento ganadero es la estrategia clave para garantizar la salud y la seguridad agroalimentaria, reducir pérdidas en las ganaderías, proteger la salud humana y aumentar la producción de forma eficaz.

Así, recuerdan que gracias a este procedimiento, que en Asturias se lleva a cabo desde los años 40 del siglo pasado, el Principado ha logrado ser declarada zona oficialmente libre de enfermedades como la leucosis bovina enzoótica, la brucelosis bovina, ovina y caprina, y la perineumonía contagiosa bovina. Desde 2021 también está libre de tuberculosis bovina, lo que ha permitido optar a nuevas salidas comerciales, incluso internacionales, sin necesidad de hacer pruebas previas al movimiento de las reses.

Para mantener ese estatus sanitario, el Ejecutivo autonómico llevará a cabo este año una campaña gratuita y obligatoria que consiste en realizar pruebas diagnósticas de diferentes enfermedades.

En las ganaderías de bovino las pruebas de tuberculosis se realizarán en el cien por cien de las explotaciones, mientras que las de brucelosis, leucosis enzoótica y perineumonía se limitarán a un porcentaje de estos negocios.

En las ganaderías de ovino y caprino se efectuarán controles de brucelosis y de tuberculosis bovina en aquellas explotaciones de ganado caprino que convivan con bovinos o quieran disponer de calificación sanitaria.

En el ganado porcino se ejecutarán los programas de vigilancia serológica de la peste porcina clásica y africana, así como los de control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, al igual que en las últimas campañas. No obstante, este año se hará especial hincapié en el seguimiento de la peste porcina, una vez confirmada la presencia de la patología en España. Estas pruebas se efectuarán también a jabalíes.

La campaña de saneamiento divide Asturias en seis zonas. Las rutas de control comenzarán este lunes en Peñamellera Alta, Piloña, Proaza, Tineo y Villayón, al igual que las pruebas al ganado trashumante. El calendario establecido, que exige una estrecha colaboración entre personal veterinario, ganaderos y Medio Rural, sigue las estrictas normas nacionales y europeas vinculadas a la sanidad animal.

Este año también se mantendrá el plan integral de actuación contra la tuberculosis bovina que comenzó en 2025 en Tineo y que ha obtenido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. También continuará el que se está aplicando en Parres.