El campo español convoca una "gran tractorada" en Madrid el 28 de octubre ante los graves problemas del sector

Archivo - Movilización de ganaderos en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han convocado una "gran tractorada" en Madrid el próximo miércoles 28 de octubre, que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante los graves problemas del sector agrario, según informan en un comunicado conjunto.

En concreto, las tres organizaciones agrarias, bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', unen sus fuerzas para exigir respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo como el encarecimiento de los costes, la falta de rentabilidad y las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las explotaciones.

De esta forma, esta 'tractorada' se articula en torno a cinco reivindicaciones como son la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario, por lo que piden una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

Agricultores y ganaderos señalan que necesitan una solución permanente y, mientras se pone en marcha, medidas extraordinarias suficientes para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción. De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer.

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una PAC "fuerte que proteja la renta" de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre la futura política agraria, ya que rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto son precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, ya que no consideran aceptable que agricultores y ganaderos sean el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben.

En cuarto lugar, las organizaciones dicen no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales y denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. Por eso reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, además de reclamar reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

Mientra que el quinto punto se refiere a la burocracia y piden "menos papeles y menos normas", ya que señalan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.

En este contexto, las tres organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a todo el sector para que se sume a esta tractorada, porque ven que es el momento "de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo".