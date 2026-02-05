Capsa, SRP y Fundación Caja Rural lanzan una herramienta de inversión para financiar proyectos de innovación

Presentación de Paraíso Natural Ventures, un vehículo de inversión por el que se podrán financiar proyectos innovadores ligados al medio rural, promovido por Grupo Central Lechera Asturiana, la Fundación Caja Rural y SRP, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Central Lechera Asturiana, la Fundación Caja Rural y el Gobierno autonómico, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), han presentado este jueves Paraíso Natural Ventures, un vehículo de inversión por el que se podrán financiar proyectos innovadores ligados al medio rural.

Así lo ha indicado el coordinador de proyectos I+D en Capsa, Rubén Hidalgo, en declaraciones a los medios de comunicación en Laboral Ciudad de la Cultura, antes de la presentación de esta herramienta de inversión, que cuenta ya con un primer proyecto seleccionado.

Con ello, se promoverá, al mismo tiempo, el combatir el despoblamiento en el ámbito rural, donde preocupa la falta de relevo generacional.

Hidalgo ha incidido en que es un reto a diez años vista, a lo que ha apuntado que en Capsa quieren continuar con su actividad, y que lo haga también la ganadera en las comarcas lácteas de Asturias.

"Necesitamos todos nuestros mecanismos de inversión y nuestra dedicación para vencer estos retos a través de la innovación", ha señalado, a lo que ha agregado que Paraíso Natural Ventures les permite afrontar este desafío, junto a la en la mejor compañía, que es Fundación Caja Rural de Asturias y la Sociedad Regional de Promoción.

Sobre el primer proyecto que se va a financiar, ha explicado que, a través de la innovación, ayudará a modernizar estos sectores que pertenecen al ámbito rural, así como a la sostenibilidad y el poder vivir en estas zonas. Para ello, ha incidido en que se precisa de unos servicios básicos de calidad, tales como habitabilidad, movilidad o conectividad.

Unido a ello, ha resaltado que sirve para promocionar el mundo rural. A este respecto, ha llamado la atención sobre que hoy en día aún cuesta a algunas personas entender que una vida es posible, bien y de calidad, en el ámbito rural. De ahí la importancia de promocionar este modo de vida.

"Tenemos que usar la industria creativa y cultural, la innovación en torno a ella, para proyectar la realidad que queremos, que es construir entre todos un rural que sea apropiado para la gente, para hacer su familia y para vivir en unas condiciones dignas y de calidad", ha apostado Hidalgo.

En cuanto a Paraíso Natural Ventures, ha señalado que se inicia una primera fase con dos millones de euros, hasta llegar a completar el objetivo de diez millones, para lo que esperan que se suman más entidades a esta herramienta inversora.

En esta primera fase se financiarán proyectos por una cuantía de entre 150 y 300.000 euros. Hidalgo ha indicado que la idea inicial es poder invertir en unos 8 o 15 proyectos, que contarán, además, con acompañamiento de cara a necesidades de inversión. Se pretende, en este caso, ir a un ritmo inversor de entre dos y tres operaciones al año. Ha explicado, en este sentido, que, en todo caso, el periodo de inversión va a durar de cuatro a cinco años.

Hidalgo, asimismo, ha explicado que el fondo ya nace con una cartera de proyectos. A este respecto, ha señalado que ya tienen analizados más de 30 proyectos, de los que se presenta en este día uno: Sensesbit.

Sobre este ha apuntado que se trata de un software que ayuda a digitalizar todo el componente de cata, de análisis sensorial y de lanzamiento de productos de la industria alimentaria. De este ha remarcado que es un reflejo de cómo quieren incorporar tecnología a estos sectores tradicionales para que sean modernos y puedan lanzar productos de calidad al mercado.

Ha agregado, en este caso, en que van a invertir en esta primera operación 150.000 euros en esta compañía. A su juicio, es, además, un reflejo de cómo quieren trabajar.

"No solo se trata de invertir, sino de ver cómo la tecnología se encaja realmente en un sistema productivo del rural", ha apuntado, a lo que ha añadido que la propia Capsa ha testado esta tecnología y, en torno a esa prueba de concepto, han invertido en la misma.

Ha señalado, también, que ellos invierten en la compañía a través de esa adopción de tecnología y de testar que realmente la innovación enfrenta un desafío, en este caso del sector lácteo.

En cuanto a la captación de nuevos proyectos, ha avanzado que harán una campaña para explicar el concepto de inversión a futuro y en torno a esta campaña harán una convocatoria, abierta a más proyectos en el ámbito de España.

"Nuestra idea es coger los mejores proyectos de innovación, de emprendimiento del conjunto de España y atraerlas para modernizar los sectores y los verticales de trabajo que tenemos en el rural", ha remarcado. Ha indicado, asimismo, que en el plazo de un mes, aproximadamente, estarán lanzando la citada campaña abierta a toda España para conseguir los mejores proyectos.

PRÉSTAMO PARTICIPATIVO

Junto a él han hablado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y, por parte de la Fundación Caja Rural, el director general de la entidad bancaria en el Principado y vicepresidente de la Fundación, Antonio Romero.

Sánchez, por su lado, ha comentado que el Principado, a través de la SRP, participa con una aportación de 700.000 euros en esta primera fase.

El objetivo, según él, es impulsar proyectos que generen valor en la zona rural y que estén siempre ligados a temas innovadores, al emprendimiento, a la industria y que, por supuesto, generen impacto "real" en el territorio.

Una iniciativa con lo que pretenden, según el consejero, reforzar el compromiso de llevar la innovación a todo el territorio y, sobre todo, a las alas, a las zonas rurales, donde saben que también se puede dar el fenómeno de emprender desde un punto de vista tecnológico.

Sánchez, asimismo, ha incidido en que al igual que este primer proyecto financiado, va a haber muchos más, en algunos casos ligados más a lo que es la valorización, por ejemplo, de materias primas, y en otros, a lo mejor a dar un servicio avanzado a la industria agroalimentaria o a hacer una promoción del patrimonio rural. "Lo que deseamos es que este fondo siga evolucionando", ha resaltado.

"Lo que necesitamos ahora mismo son proyectos, gente que tenga esas ganas de emprender en el medio rural y, a partir de ahí, crecer de la mano de este nuevo instrumento de financiación público-privado", ha apuntado.

Sobre el hecho de que se admitan proyectos de toda España, ha matizado que la idea es que estos vengan a Asturias. Ha agregado, en este sentido, que uno de los impactos que se busca justamente es esa retención de talentos, esa creación de empleo en el medio rural y una de las condiciones es que la empresa venga a Asturias.

Algo, que, según el consejero, ya está ocurriendo, sobre todo en los últimos años, en los que bastante a menudo hay empresas que han trasladado su domicilio fiscal a Asturias.

Al tiempo, ha remarcado que también buscan emprendedores que quieran comenzar de la mano de la SRP y de la Caja Rural y de Capsa y que, a través de este fondo, creen su sociedad aquí en Asturias, como también está sucediendo, según Sánchez.

"Lo principal es que se cree impacto en el medio rural, que se cree empleo y actividad económica", ha resaltado el consejero, quien ha explicado que el apoyo se hace a través de préstamos participativos.

IMPACTO EN EL TERRITORIO

Romero, en su caso, ha remarcado que buscan favorecer la generación económica en el ámbito rural, con un impacto en el territorio.

Este ha incidido en la importancia de fomentar que la población se quede en las zonas rurales, pero con proyectos que sean viables, tanto social como económicamente.

Por ello, al igual que los otros dos socios, aportan 700.000 euros a este vehículo de inversión, sin descarta que se puedan ir haciendo ampliaciones ya sea por las tres entidades participantes o captando algún otro socio colaborador.