Cazadores aplauden la licencia de caza y pesca para 10 CCAA: "Atiende a una demanda histórica"

MADRID/OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha valorado este martes de forma positiva que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya firmado un convenio con diez comunidades autónomas (CCAA) para establecer licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales, que ha sido publicado hoy en Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible de la caza, compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y alineada con los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos", ha recalcado la organización.

En el acuerdo están Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. Gracias a él, los cazadores y pescadores podrán practicar estas actividades en todo el territorio abarcado por las autonomías firmantes utilizando una única licencia, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada región.

En este sentido, la federación recuerda que la licencia aún no está disponible para los usuarios, ya que las administraciones autonómicas deben completar la adaptación de sus sistemas informáticos, un proceso que "se estima en aproximadamente varias semanas".

El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha subrayado que "la entrada de Andalucía y Castilla-La Mancha junto a ocho CCAA atiende a una demanda histórica de los cazadores". Por lo demás, ha instado a las autonomías que aún no forman parte del convenio a incorporarse para completar una licencia interautonómica que permita practicar la actividad cinegética en todas las regiones de España.