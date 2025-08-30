El Certamen del Quesu Casín DOP afronta su 35 edición, la primera sin concurso del mejor queso

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campu, en Campo de Caso, acoge este sábado la trigésimo quinta edición del certamen Queso Casín DOP, una edición en la que por primera vez no habrá concurso para escoger el mejor queso Casín del año 2025.

El motivo, según ha explicado la DOP en nota de prensa, es que la producción "atraviesa un momento clave en su historia más reciente" al contar con solo dos queserías en activo: quesería Redes en el concejo de Caso y quesería Ca Llechi en el concejo de Piloña.

El objetivo de este año es poner en valor y proteger este histórico queso. Por eso, el programa de actividades desarrollado por el ayuntamiento de Caso y el Consejo Regulador del Queso Casín, organizadores del evento, se centrará en hacer llegar al público el valor y la dimensión histórica de este "producto milenario", a través de diversas catas y degustaciones populares y concursos de cocina profesional y para principiantes.

También hay exposiciones con objetos que tradicionalmente se han utilizado para elaborarlo, fotografías, y otros enseres típicos. El Certamen del Quesu Casín DOP reunirá además a un nutrido grupo de expositores locales y comarcales, tanto del sector gastronómico a través de la marca de calidad Alimentos del Paraíso, como del artesanal.

El encargado de ofrecer el pregón será, en esta ocasión, el ganadero, apicultor e influencer rural conocido en redes sociales como 'Picotazos', quien además es imagen del spot de la DOP Queso Casín de este año junto a la ya popular vaca casina 'La Casí'.

El Casín d'Oru 2025 irá a parar a manos de la restauradora Vivi Poli propietaria de la histórica Casa Zulima (Caleao, Caso) quien desde su restaurante en pleno Parque Natural de Redes lleva siempre por bandera el producto local y el queso Casín.

Además se celebrará el concurso de cocina para profesionales y principiantes en colaboración con el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, que tiene como objetivos, entre otros, el fomento de la cocina tradicional de Caso y la promoción del consumo de producto local y del queso Casín en particular.

Otra de las novedades de este año es que el certamen contará con su propia sesión vermú amenizada por la música de la bandina La Garrapiella. Además, en el interior del Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes se inaugurará la exposición 'Queseras casinas, tesoros del tiempo', que reunirá herramientas y objetos variados que tradicionalmente se han utilizado para producir el Casín y que mostrará en imágenes cuál es el proceso de elaboración de este queso. La muestra está comisariada por Alba López Garrido y permanecerá abierta hasta el día 6 de septiembre.