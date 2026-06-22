Clarificar la propiedad para salvar el campo: la nueva estrategia del Principado contra el abandono de fincas

Presentación en Cangas del Narcea del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través del Banco Tierras, ha puesto en marcha el proyecto de cooperación Leader Clarificación de la Propiedad Rural, junto con los grupos de acción local Alto Narcea-Muniellos, Alto Nalón, Bajo Nalón, Montaña Central de Asturias, Oscos-Eo y Oriente de Asturias y la asociación Montes e Vales Orientais. Esta iniciativa piloto, financiada con 481.418 euros, busca sanear y clarificar la propiedad rural, mejorar la seguridad jurídica y facilitar el uso productivo de estos terrenos para favorecer una gestión más eficiente y sostenible.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, el proyecto, que estará coordinado por el grupo Alto Narcea-Muniellos, dará respuesta a los problemas administrativos que afectan al medio rural asturiano respecto a la existencia de fincas con titularidades poco definidas, las discrepancias entre los registros y las situaciones de abandono derivadas de la falta de seguridad jurídica.

El director general de Gestión Foresta, Javier Vigil, ha destacado en la presentación de esta medida la importancia de avanzar en la clarificación de la propiedad rural como herramienta para impulsar el desarrollo del territorio y mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales. "Contar con una información clara y actualizada sobre la titularidad de las fincas es fundamental para favorecer el aprovechamiento productivo del suelo, reducir conflictos y generar nuevas oportunidades para el medio rural asturiano", ha asegurado.

También ha valorado la colaboración entre los grupos de acción local y las entidades participantes al considera que "la cooperación entre administraciones y agentes del territorio es clave para afrontar retos complejos y construir soluciones eficaces que contribuyan al futuro de nuestros pueblos".

Vigil ha explicado que el Principado ya tiene en cuenta la aclaración de la propiedad, una medida que viene recogida en el 'Pacto por el Medio Rural', firmado en febrero, así como en el Plan Forestal, que se encuentra en tramitación. Además, ha recordado que existe la figura del Jurado de Montes Vecinales en Mano Común, para aclarar la propiedad a petición de los propietarios, así como los deslindes de montes de utilidad pública, que realiza la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, y que también ayudan a aclarar la propiedad.

El proyecto presentado hoy contempla la identificación y regularización de fincas rústicas con problemas de titularidad o indefinición registral, así como la actualización y coordinación de la información catastral y registral para garantizar una mayor coherencia entre las diferentes bases de datos existentes. Asimismo, facilitará la incorporación de tierras a la Comisión Regional del Banco de Tierras y favorecerá su aprovechamiento agrario y forestal, lo que contribuirá a recuperar superficies actualmente infrautilizadas o abandonadas.

Entre los objetivos específicos de la iniciativa destacan también la reducción de conflictos relacionados con la propiedad, la mejora de la seguridad jurídica en procesos de compraventa y herencias y la promoción de actividades productivas sostenibles que permitan poner en valor el suelo rural, evitar su abandono y contribuir a la conservación de la biodiversidad.