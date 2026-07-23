COAG avisa del desplome de las cotizaciones del precio del vacuno de carne por efecto del acuerdo UE-Mercosur

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OVIEDO/MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

COAG ha solicitado a la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, una reunión bilateral para valorar de forma conjunta la posibilidad de que España, como Estado miembro de la Unión Europea, pueda solicitar en las próximas semanas a la Comisión Europea el inicio de una investigación que permita hacer un "uso rápido y eficaz" de las cláusulas bilaterales de salvaguardia contempladas en el acuerdo UE-Mercosur para contrarrestar los efectos negativos de las reducciones arancelarias en el vacuno que ya se notanen las cotizaciones de los bovinos en las principales lonjas de España.

La responsable en la Comisión Ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba, ha avisado del desplome de las cotizaciones que está sufriendo el vacuno de carne. "Según nuestras estimaciones, el incremento de las importaciones en la UE de carne de vacuno entre enero y abril ya supera en más de un 30% el promedio de las importaciones en el mismo periodo de los tres años anteriores, mientras que la caída del precio medio de dichas importaciones respecto al promedio de los tres años anteriores ya está rozando el 5%", ha subrayado Isabel Vilalba.

Hay que recordar que el pasado 1 de mayo comenzó a aplicarse de manera provisional el Acuerdo Comercial Interino (ITA) del acuerdo UE-Mercosur, uno de los dos instrumentos jurídicos que conforman la arquitectura de este tratado bilateral de libre comercio, y que incluye la reducción de aranceles cuyos nefastos efectos ya están impactando en el sector vacuno de carne en el Estado español.

"Las industrias importadoras españolas y europeas llevan esperando la ratificación de este acuerdo desde hace años e iniciaron una escalada en sus importaciones de carne procedente de los cuatro países que conforman el Mercosur ya desde antes del 1 de mayo de 2026", ha señalado el responsable de sector vacuno de carne de COAG, Joaquín Gargallo.

En 2026 se han incrementado las importaciones españolas de carne de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay un 340% respecto al mismo periodo de 2025, pasándose de 1.838 toneladas de carne de vacuno importadas entre enero y mayo del año pasado a 8.104 toneladas este año. Un 69% de estas importaciones procedieron de Brasil, país que ha sido señalado por la Comisión Europea en un informe de auditoría sobre los deficientes controles sanitarios aplicados a la carne bovina destinada a exportación en relación al uso de hormonas en la cría de ganado (prohibido en la UE).

La organización agraria ha destacado que el efecto de estas importaciones ya se siente de "manera notable" en los precios pagados en origen a las personas ganaderas españolas en los últimos meses. Así, en lonjas de referencia como Binéfar o Salamanca, los precios en origen han registrado recortes de entre un 8% y un 12% en categorías como añojos y terneras.

"Existe una correlación directa e inversa entre la saturación del mercado interno y las cotizaciones del vacuno, aunque también hay una considerable especulación por parte de las industrias importadoras españolas, que han visto ampliado su margen de beneficio durante estos últimos meses a costa de la pérdida del sector productor", ha matizado Gargallo.

COAG ha subrayado que a esta saturación del mercado también ha contribuido la paralización de las exportaciones españolas de bovino vivo a Marruecos, mercado que ha sido ocupado, precisamente, por Brasil.

"Se trata de dos cuestiones directamente relacionadas con nuestra soberanía alimentaria y en las que creemos que hay que poner el foco", ha señalado Vilalba.