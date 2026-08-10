COAG pide reconvertir el presupuesto de ferias ganaderas canceladas en ayudas directas a la ganadería

Archivo - Imagen de archivo de la Feria Ganadera de San José en Tineo en 2025 - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG Asturias, David Pérez, ha pedido este lunes que se reinviertan los presupuestos para ferias ganaderas canceladas en ayudas directas a los ganaderos. La entidad ha planteado esta medida de emergencia para apoyar la compra de piensos, forrajes y gasóleo agrícola ante la sequía estival y la escalada en los costes de producción.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, el sector agroganadero asturiano ha sufrido las consecuencias del desplome de la producción de forraje y el secado de los pastos por la falta de precipitaciones. A esta situación se añade la inestabilidad geopolítica en el estrecho de Ormuz, que ha elevado la cotización del petróleo Brent por encima de los 100 dólares, y el fin de la rebaja temporal del IVA el pasado 30 de junio.

Como resultado, explican, el precio del gasóleo agrícola B ha subido un 33 por ciento en solo 25 días, pasando de 0,959 euros por litro a finales de junio a 1,414 euros por litro el pasado 24 de julio.

Ante la disponibilidad de remanentes económicos municipales por los eventos cancelados, COAG Asturias ha reclamado la activación de tres vías de actuación, tales como la reactivación de los fondos de las ferias canceladas, la financiación de subvenciones para la compra extraordinaria de alimento ganadero y la creación de un "bono gasóleo".

El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez, ha remarcado que con su propuesta no pretende que los ayuntamientos "busquen dinero donde no lo hay", sino que utilicen los fondos que "ya estaban aprobados para el sector".