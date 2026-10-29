Concedidas ayudas directas por valor de casi 80.000 euros para la compra de forraje

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de ayudas directas por valor de 79.593 euros para la compra de forraje, destinadas a 24 explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales de agosto de 2025 que, por distintas circunstancias, no pudieron acceder a esta línea de apoyo el año pasado.

Estas subvenciones se suman a los 359.000 euros concedidos en 2025 a 133 ganaderías para paliar las consecuencias de aquellos fuegos, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez.

El Principado busca reforzar de este modo las medidas de apoyo al sector primario y completar la cobertura de las necesidades derivadas de uno de los episodios más graves de incendios forestales registrados en Asturias en los últimos años.