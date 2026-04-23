Convocadas las ayudas a la recría e inscripción de ejemplares de la raza Asturiana de los Valles

La directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado, Rocío Huerta - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha convocado las ayudas destinadas a fomentar la cría e inscripción de ejemplares de la raza autóctona Asturiana de los Valles, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y una ayuda estimada por animal en torno a los 133 euros.

Esta cuantía se determinará una vez terminada la gestión de las solicitudes, momento en que se realizará el pago sin que el solicitante tenga que realizar nuevos trámites, según ha informado el Gobierno asturiano.

Estas subvenciones, acogidas al régimen de mínimis, buscan aumentar el censo de esta raza y mejorar la genética de la cabaña autonómica, además de contribuir al mantenimiento del medio natural y a frenar el despoblamiento rural.

Desde el Principado señalan que responden al compromiso del Gobierno de Asturias con el fomento de las razas autóctonas y se dirigen a los titulares de explotaciones inscritas en los registros de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles (Aseava).

Los animales por los que se pagará esta ayuda serán las hembras que hubieran parido por primera vez entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, con menos de 40 meses de edad en momento del parto, y los machos adquiridos en subasta nacional organizada por Aseava en ese mismo periodo. Todos los animales deben estar inscritos en el libro genealógico de la raza y permanecer dados de alta en la explotación hasta el 15 de octubre de 2025.

Los ganaderos podrán presentar su solicitud hasta el 8 de mayo, inclusive, y en el caso de advertir cualquier discrepancia con los datos que figuren, podrán alegar al mismo tiempo que presentan la solicitud. Este trámite podrá realizarse en las oficinas comarcales, en los registros oficiales y también a través de Aseava, una vez autorizada la asociación para llevarlo a cabo.

Está previsto que estas ayudas se convoquen todos los años, por lo que a finales de éste se comprobarán las explotaciones que cumplieron los requisitos en 2025 y así de forma sucesiva para los siguientes ejercicios.