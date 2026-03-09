La Coordinadora Ecoloxista critica el Plan Forestal 2027-2041 por su enfoque "productivista"

Pinos - COORDINADORA ECOLOXISTA

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha expresado este lunes su rechazo al nuevo Plan Forestal 2027-2041. Según la organización, el plan tiene un enfoque "productivista" y prioriza las demandas de la industria de la madera y el papel frente a la conservación de la biodiversidad.

En una nota de prensa, la Coordinadora ha señalado que, a pesar de que el preámbulo del plan "aboga por una máxima protección a la biodiversidad de nuestros montes", las propuestas reales permiten introducir especies alóctonas en Parques y Reservas naturales bajo ciertas condiciones.

La organización ha alertado de que el plan contempla el aumento de plantaciones de eucalipto y coníferas exóticas, como Eucalyptus nitens, Cedrus atlántica, Cedrus libani, Cryptomeria japonesa, Pinus taeda, Sequoia sempervirens y Sequoidendron giganteum, especies que actualmente solo se encuentran en jardines y cuya adaptación al monte asturiano es incierta.

La Coordinadora Ecoloxista ha advertido de que estas medidas podrían generar "una grave perturbación en el medio ambiente" y agravar la crisis climática y ambiental en la región. Ha reclamado a los responsables políticos que reduzcan el carácter productivista del plan y actúen "con perspectiva de futuro, para ayudar a mitigar esta grave crisis ambiental que se nos viene encima".