La cordillera Cantábrica registra 41 osas con 73 crías en 2017, una madre y seis esbardos más que en 2016

El último censo elaborado de manera coordinada por las cuatro comunidades de la cordillera Cantábrica, Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, arroja un nuevo crecimiento en el número de sosas y crías. Así en 2017 se contabilizaron 41 osas con 73 crías, seis madres más que en 2016.

Estos datos han sido presentados este viernes por el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo, el director general del Medio Natural de Cantabria, Antonio Lucio, y su homólogo en Castilla y León, José Ángel Arranz en una rueda de prensa conjunta.

De las cifras globales, 27 osas y 50 crías se ubican en la zona occidental de Asturias y 8 osas y 14 crías en la de Castilla y León. En la zona oriental están censadas 6 osas y 9 crías, de estas últimas 4 osas con esbardos se han observado en Palencia, una en León y otra en Cantabria.

Los tres comparecientes han destacado lo positivo de las cifras que han considerado esperanzadoras. Así Calvo ha indicado que con los datos globales de 2017 y la media de los últimos 6 años, se estima que la población de oso pardo en la Cordillera se sitúa en una horquilla de 230 a 270 animales.

En el Principado de Asturias, por concejos, ha destacado que el municipio con más presencia de osas reproductoras es el de Somiedo, sin embargo el de mayor productividad es Proaza, con tres crías por cada osa.

En cuanto al ejemplar localizado en la zona más central y cercana a la capital de Oviedo, se ha avistado uno a unos 18 kilómetros del concejo ovetense, en Proaza.

José Ángel Arranz ha destacado que ahora que se ha logrado estabilizar, incluso elevar el número de ejemplares los dos principales retos pasan por "controlar los episodios de interacción cada vez más frecuentes de humanos y osos y regular ese turismo que debe ser una fuente importante de actividad económica para esas zonas rurales".

En este sentido Calvo ha indicado que la merma de la actividad humana en las zonas rurales está posibilitando que el oso se acerque cada vez más a las zonas rurales pobladas.

"El año pasado ante esta situación llevamos a cabo más de una veintena de jornadas bajo el título de 'Conviviendo con osos' dirigidas a esa población del medio rural. De todos modos hoy en día no es preocupante el comportamiento de la población hacia la presencia de los osos y no tiene porque generar conflicto social", ha indicado Calvo que ha indicado además que el turismo bien regulado y controlado no tiene porque perjudicar, todo lo contrario.