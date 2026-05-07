¿Por qué se han denegado 790 ayudas de montaña? Asturias aclara que solo son para "agricultores a título principal"

Archivo - Suroccidente asturiano, vistas desde el alto del Puerto del Palo, turismo rural. Montaña asturiana - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria de Asturias, Rocío Huerta, ha defendido este jueves que las 790 solicitudes de ayudas de montaña denegadas se han rechazado por incumplimientos normativos de los solicitantes, asegurando que la mayoría de ellas se no se han otorgado porque no han acreditado ser agricultores no pluriactivos.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Huerta ha asegurado que la resolución de las ayudas, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y criticada por el PP, deja claro que los perceptores son "exclusivamente" quienes acrediten que al menos el 50% de su renta proviene de la actividad agraria y cotizan por esta actividad.

La responsable ha subrayado que se trata de requisitos establecidos en la normativa reguladora que deben cumplirse para ser considerado "agricultor a título principal". Además de la falta de acreditación como agricultor no pluriactivo, Huerta ha señalado que existen otros motivos de denegación, como no cumplir con la carga ganadera exigida o no llegar al mínimo de dos hectáreas.

"Las ayudas se conceden a quien cumple los requisitos, porque lo contrario sería incumplir la normativa reguladora", ha defendido, destacando que se han presentado 5.219 solicitudes.