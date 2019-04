Los ecologistas solicitan que el único método permitido para el salmón y la trucha sea la pesca sin muerte

Publicado 11/04/2019 10:52:43 CET

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha reclamado al Gobierno de Asturias que el único método de pesca durante toda la temporada para el salmón y la trucha sea la pesca sin muerte -captura y suelta--.

En ese sentido, a través de nota de prensa, han afirmado que el Gobierno de Asturias sigue "plegándose" a las presiones de los pescadores para continuar pescando salmones y truchas, "todo ello a pesar de las amenazas que sufren ambas especies".

Los ecologistas han indicado que tras décadas de "explotación masiva", estas especies continúan en marcado declive y en peligro de desaparición en muchas cuencas "a la vista de las cifras oficiales".

Por todo ello, han reclamado que el único método de pesca durante toda la temporada para el salmón y la trucha sea la pesca sin muerte -captura y suelta---. Además, han propuesto la suspensión inmediata de las repoblaciones de salmónidos en los ríos asturianos, "ya que no están en absoluto avaladas por evidencias científicas y suponen un problema añadido a la biodiversidad de los ríos al reducir la variabilidad genética de las especies repobladas".

Del mismo modo, han solicitado la creación de vedados permanentes en las principales graveras o zonas de desove de cada río, a fin de que se sirvan de zona fuente para repoblar de forma natural el río.

"Si no somos capaces de atajar esta situación, no dudamos que a corto plazo se acabe con la diversidad biológica de los ríos asturianos que, recordamos, es patrimonio de todos, no sólo de los pescadores", han sentenciado.