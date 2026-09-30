España y Francia se comprometen a trabajar conjuntamente en la última fase de las negociaciones de la PAC

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, y la titular de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria de Francia, Annie Genevard, han firmado una declaración conjunta que refuerza la colaboración en materia agraria entre ambos países y pone en valor la importancia del sector agrario para la economía comunitaria.

En concreto, coincidiendo con la visita de Estado realizada por el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, a España, ambos ministros han dado publicidad hoy a la declaración, en la que se considera "esencial" preservar el carácter de la Política Agraria Común (PAC) para garantizar la suficiencia alimentaria de la Unión Europea.

España y Francia llevan muchos años manteniendo una cooperación bilateral reforzada y privilegiada en áreas como la defensa de la PAC, la salud vegetal y animal, el diálogo a través de los comités mixtos de frutas y hortalizas y viticultura, y la defensa de las especificidades agrarias en las regiones ultraperiféricas (programa POSEI), entre otros.

El bloqueo del estrecho de Ormuz desde el pasado mes de marzo está teniendo un fuerte impacto en los costes del sector agrario, especialmente en el caso de los fertilizantes y el combustible.

En este contexto, en su declaración conjunta, Francia y España reafirman la importancia que otorgan a la alimentación, la agricultura y la ganadería, como componentes esenciales de la "autonomía, soberanía y seguridad estratégicas" a largo plazo de Europa.

Además, se comprometen a trabajar conjuntamente en la última fase de las negociaciones de la próxima PAC, para que salga fortalecida con un presupuesto suficiente y a la altura de los desafíos a los que se enfrenta el sector agrario.

De esta forma, consideran que la PAC debe mantenerse como una política europea estratégica para el futuro y debe ser capaz de satisfacer las expectativas de la sociedad y fortalecer el proyecto de integración europea. Para ello debe contar con una batería de intervenciones que aseguren el mantenimiento de la renta agraria y de los territorios rurales, que acompañe a los agricultores en las transiciones mediante acciones agroambientales y climáticas incentivadoras y que mantenga una Organización Común de Mercados (OCM) adaptada a las necesidades de los sectores agrarios.

En ese sentido, ambos ministros remarcan que es "esencial" preservar el carácter común de la PAC para garantizar la suficiencia alimentaria de la UE y no introducir divergencias que puedan crear obstáculos para el correcto funcionamiento del mercado interior.