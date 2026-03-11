El Estatuto de las Mujeres Rurales supera la ponencia y afronta Pleno la próxima semana

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias, que busca "combatir desigualdades, eliminar barreras históricas y romper estereotipos" en todos los ámbitos de la vida rural asturiana ha superado las diferentes fases de tramitación y se espera su aprobación en el Pleno de la próxima semana en la Junta General del Principado de Asturias.

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha recordado que el texto superó la enmienda a la totalidad presentada por Vox y cuenta ya con el informe de ponencia tras el debate de unas 67 enmiendas. Según ha explicado, la fase parlamentaria ha servido para "acercar posiciones" entre los distintos grupos mediante transaccionales que reflejan "un sentir general de apoyo a las mujeres rurales y su papel protagonista en la toma de decisiones".

No obstante, el PSOE ha reprochado al Partido Popular su abstención en la ponencia, y ha adelantado que estará "atento" a la posición que adopte la próxima semana en el Pleno, al considerar "difícil de entender que un partido que se presenta como defensor del medio rural no respalde una ley que visibiliza a las mujeres que lo sostienen".

El diputado del PP Luis Venta, a preguntas de los medios, ha respondido a las críticas de Carcedo y ha señalado que "solo faltaría que tuviéramos que explicar nosotros al Partido Socialista por qué tenemos un voto determinado en el dictamen de la ponencia".

El parlamentario del PP ha indicado, en primer lugar, que su grupo ha participado en la tramitación del texto presentando un total de 20 enmiendas al proyecto de ley, de las que únicamente se ha aceptado una. "Fuimos el grupo que más enmiendas ha presentado en esta ponencia y el resultado del dictamen es que solo han aceptado una, y seguramente, por error", ha lamentado.

En segundo lugar, ha considerado que el dictamen que ha salido de la ponencia "no refleja un apoyo claro a la actividad de las mujeres y su presencia en el medio rural". Según Venta, el texto se centra principalmente en cuestiones de género y no tanto en impulsar la actividad en el ámbito rural. "Es un proyecto de género, pero no de actividad en el medio rural, que creemos que era el objetivo principal", ha afirmado.

Además, ha criticado que algunos artículos condicionen la concesión de ayudas públicas a asociaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras que cuenten con al menos un 40% de representación femenina. A su juicio, esta exigencia puede dejar fuera a colectivos. Como ejemplo, ha citado las cofradías de pescadores, que podrían quedar sin ayudas si no alcanzan ese porcentaje de presencia femenina. "Donde no hay, no hay", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que la norma introduzca "más burocracia" al exigir que se justifique cuando no se alcanza ese mínimo.

Venta ha señalado que el PP se ha abstenido "prudentemente" en esta fase de la tramitación y ha avanzado que explicará su posición definitiva durante el debate en el pleno de la próxima semana en la Junta General del Principado de Asturias.