Firmado en Asturias el Pacto por el Medio Rural

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha intervenido este martes en la firma del Pacto por el Medio Rural de Asturias, una hoja de "ruta estratégica" que sitúa el campo en el centro de las políticas públicas como espacio de oportunidades, actividad económica, empleo y cohesión social, según han destacado sus impulsores.

El documento, que incluye más de 120 medidas concretas hasta 2030, es fruto de un "compromiso político compartido que se ha construido desde el diálogo, el consenso y la participación", han explicado desde el Gobierno.

"Aspiramos a que el medio rural lidere su propia transformación para consolidar la ganadería, para que la industria agroalimentaria y el sector forestal, claves para Asturias, alcancen todo su potencial", ha valorado el jefe del Ejecutivo asturiano, quien ha añadido que el pacto orienta el campo y la pesca "hacia su mejor futuro, que es el futuro de Asturias".

En el acto de rúbrica han participado representantes del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación de Cofradías de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones sindicales UCA, Usaga y COAG.

La elaboración del documento ha corrido a cargo de la Mesa del Pacto por el Medio Rural, encabezada por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y compuesta por entidades y organizaciones representativas del campo asturiano. La firma celebrada esta mañana en Oviedo culmina el proceso de trabajo desarrollado durante los últimos meses.

Las medidas del pacto se distribuyen en seis grandes bloques: ganadería y sanidad agraria, agricultura, agroindustria y desarrollo rural; gestión forestal, planificación agraria, pesca marítima y servicios públicos esenciales.

Entre otras cifras, destacan los 499 millones que se dedicarán entre este año y 2029 a garantizar la viabilidad del sector ganadero, los 60 previstos para sanidad animal o los 15 que se reservan para pastoreo.

Además, el texto incorpora criterios de gobernanza y seguimiento coherentes con otros marcos estratégicos en Asturias, como la concertación social.

El documento se remitirá ahora al Gobierno de España y a la Unión Europea, con el objetivo coordinar políticas y dejar clara la visión que defiende Asturias sobre el futuro del medio rural. Paralelamente, la consejería pondrá en marcha varias mesas de trabajo sectoriales para profundizar en el desarrollo del pacto y desplegar en el territorio todas las medidas previstas.

"Pretendemos que cualquier persona, hombre o mujer, joven o mayor, pueda elegir vivir en el campo con la seguridad de que esa decisión no suponga renunciar a otras oportunidades", ha indicado el presidente.

En el acto, en el que han ido firmando uno a uno el documento representantes de las organizaciones, también ha intervenido el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, quien ha destacado que el pacto recoge el "sentir colectivo" de todos y que supone un compromiso con el medio rural que va a perdurar.