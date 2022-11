Foro propone al Principado la puesta en marcha de ayudas que garanticen la rentabilidad del campo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha propuesto este sábado al Gobierno asturiano la puesta en marcha de ayudas que garanticen la rentabilidad del campo y eviten el cierre de explotaciones, durante su visita al Mercaón de Cabañaquinta que se ha celebrado en el Mercado de Ganado de la localidad allerana.

A unos días de que entre el proyecto presupuestario del año 2023 en la Junta General, el diputado de Foro ha exigido "mayor compromiso" del Principado con el mundo rural y ha advertido de que "no se puede quedar todo en gestos de cara a la galería; los presupuestos son una prueba de fuego real para ver el compromiso de Barbón y de Alejandro Calvo con el campo asturiano".

Pumares considera que "sería una buena muestra de compromiso con el campo asturiano que los Presupuestos contasen con medidas concretas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas asturianas" y, en este sentido, llamó la atención al Gobierno de Asturias porque la modificación de la Ley de la Cadena alimentaria "no se está cumpliendo". "No se está impidiendo la venta a pérdidas ni la rentabilidad del sector, pudiendo obtener los productores un precio justo que cubra los costes de producción y un margen de beneficios digno", ha asegurado.

"Nuestros ganaderos, agricultores y pescadores no pueden seguir viendo cómo se incrementan los precios de la energía, del combustible, de los piensos o de los abonos mientras el precio que reciben por su producto no hace más que bajar", manifestó, advirtiendo de que si el Principado no pone freno a esta situación de "asfixia" en el campo asturiano, "cuando reaccionen, ya no habrá explotaciones ganaderas, porque explotación que cierra no vuelve a abrir".

"Hoy aquí en Cabañaquinta, donde vemos más ganado que en años anteriores, los ganaderos nos dicen como se está incrementando el precio de los piensos, en algunos casos hasta el 100%, y del combustible en un 50%. Esto es absolutamente inasumible y los Gobiernos de España y del Principado deben tomar cartas en el asunto", ha aseverado.