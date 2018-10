Foro rechaza las políticas del PSOE para controlar el lobo en Asturias

Publicado 18/09/2018 13:49:02 CET

La portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carmen Fernández, ha rechazado este martes las políticas socialistas de control del lobo en Asturias. "La negativa de Javier Fernández a realizar un censo real de lobos no puede ser la excusa para solucionar el problema del control de su población", y añadió que "solo tienen credibilidad para reclamar la protección del lobo los ecologistas que propongan llevárselos a sus fincas y darles de comer de su propio bolsillo, no a costa de los ganaderos como hasta ahora".

A través de una nota de prensa, Foro recuerda que fue aprobada por la Cámara la necesidad de trasparencia en la gestión del lobo, siendo necesario un censo actualizado y la publicación de los abatimientos conseguidos, por zonas de control. "El II Plan del lobo no se cumple como no se cumplió el primero porque un gobierno opaco como el socialista no es capaz de publicar los datos de control del lobo, porque nunca ha cumplido su propio plan ni tiene previsto hacerlo", ha lamentado Fernández.

Ha dicho que cualquier vecino puede avalar que la población de lobos aumenta." La falta de equilibrio ecológico que está produciendo la superpoblación de lobos va a terminar con la ganadería asturiana", ha advertido.

Ha instado a la Administración regional a hablar con lso ganaderos más veteranos. "Mientras el lobo se pasea y mata cada vez más cerca de las casas, los socialistas siguen cerrando los ojos y exigiendo una convivencia pacífica. Pero lo cierto es que la falta de equilibrio ecológico que está produciendo la superpoblación de lobos amenaza seriamente a la ganadería asturiana y empobrece a los ganaderos", ha insistido.

Por otro lado, la portavoz de Foro ha criticado también el pago de los daños que produce el lobo sobre los animales domésticos, resaltando la "falta de rigor" de la administración.