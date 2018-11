Foro reclama medidas para mejorar el Serida

Publicado 13/11/2018 13:45:37 CET

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro Carmen Fernández, ha presentado este martes una Proposición no de Ley registrada por su grupo sobre medidas para la mejora del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) ya que a su juicio "Asturias no puede perder líneas de investigación por la mala planificación del Serida y el pasotismo de la consejería, que no actualiza el catálogo de puestos de trabajo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

A través de una nota de prensa Carmen Fernández ha indicado que el Serida "tiene carencias de personal y de medios y tiene necesidades técnicas y materiales" lo que "provoca que baje el rendimiento de trabajo". Por ello, propone que "para que este organismo regional pueda cumplir su objetivo de investigación en materia agroganadera es necesario actualizar sus obsoletos medios e instalaciones de trabajo"

Para la diputada autonómica de Foro, "es necesario que el Serida cuente con línea propia de financiación para poder ser eficaz con estudios acordes a las necesidades que van surgiendo en el campo asturiano".

Además reconoce "la necesidad de establecer medidas para impulsar una efectiva transferencia de conocimiento desde estos organismos públicos hacia la sociedad".