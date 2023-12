Foro urge la devolución a los vecinos de los montes vecinales en mano común

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha pedido este miércoles la devolución a los vecinos de los montes vecinales en mano común que están en manos de los ayuntamientos, algo que a su juicio debería hacerse "de oficio" desde la Administración pública y se está retrasando, "condenando a los vecinos a pleitos interminables".

Pumares ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la presidenta y el vicepresidente de la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común del Principado, Victorina Rodríguez y Manuel Mallada, que aglutina a los vecinos afectados por estos procedimientos.

El diputado ha explicado que este es un asunto que se ha llevado en varias ocasiones a la Junta General sin que el Gobierno asturiano haya dado solución al conflicto. "No se hizo nada", ha criticado, asegurando que una de las "excusas" del Ejecutivo es que no hay capacidad para ello al no contar con un equipo para gestionar los expedientes.

A juicio de Foro, la devolución de estos montes a los vecinos "es una oportunidad" para fijar población en el medio rural y crear riqueza, ya que los montes que están en polémica están siendo explotados por distintas empresas de sectores como el eólico o el maderero y reportan beneficios a sus propietarios, en la mayor parte de los casos administraciones locales.

La presidenta de la Coordinadora ha asegurado que son precisamente los ayuntamientos "los primeros" que tienen en contra, ya que aún presentando toda la documentación que acredita que los montes son vecinales "no quieren reconocer" ni deslindes históricos ni la documentación que aportan los vecinos. "Todo lo deniegan", ha dicho, remarcando que el problema surge cuando "se instalan empresas que producen dinero".

Hasta la fecha se ha solicitado la devolución de 40 montes, de los cuales 12 se han clasificado pero no han sido registrados, por lo que los vecinos siguen sin poder gestionarlos. Del resto no se tienen noticias. "Los beneficios corresponden a los vecinos y no a los ayuntamientos", ha remarcado Victorina Rodríguez.

Manuel Mallada, por su parte, ha indicado que su entidad ha presentado un escrito en Fiscalía por un delito de ocultación de documentos, ya que la coordinadora "lleva tiempo" observando cómo en las carpetas de documentación sobre estos montes, que están en el edificio de usos múltiples del Principado (Easmu), "cambia la documentación" o "desaparece".

De cara a la negociación presupuestaria, la Coordinadora reclama una partida de 200.000 euros para crear el grupo de trabajo en la Consejería de Medio Rural que permita tramitar las devoluciones de oficio de estos montes al igual que se hace en Galicia, y otra partida de 100.000 euros para gestionar los archivos.