Ganaderos asturianos alertan de que las bajadas de precio y la entrada de leche francesa amenazan sus explotaciones

Protesta de Asaja, COAG, UCA y Usaga por el anuncio de la bajada de los precios de la leche. Frente a Delegación del Gobierno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UCA y Usaga han advertido este viernes del riesgo para la viabilidad del sector lácteo en Asturias ante la previsión de bajadas en el precio de la leche y han reclamado medidas urgentes al Gobierno de España para evitar ventas a pérdidas y la entrada de producto de otros países a bajo coste.

Representantes de estas organizaciones han señalado que el sector afronta costes crecientes, especialmente del combustible y los fertilizantes, y que la entrada de excedentes de leche de otros países de la Unión Europea agrava la situación.

El secretario general de UCA, José Ramón García Alba, ha explicado que la principal causa de la bajada de precios en el sector es la entrada de leche de otros países, principalmente de Francia, que al tener excedente, exporta leche a menor coste. "A ellos les sobra y nosotros somos deficitarios. La venden aquí y nos tiran el merado y las ganaderías. Después los precios los van a poner ellos", ha alertado.

CIERRE DE EXPLOTACIONES EN ASTURIAS

La secretaria de Asaja Asturias, Geli González, ha explicado que el sector afronta "un problema muy grave" por el incremento de los costes de producción y la llegada estos excedentes de otros países de la Unión Europea. "Llegan cubas de leche a precios ridículos en España", ha comentado.

Ante este escenario, la secretaria de Asaja ha reclamado "ayudas inmediatas" y ha considerado que las medidas adoptadas hasta ahora por el Ministerio "no sirven de nada o de muy poco". González ha alertado de que esta situación puede provocar el cierre de explotaciones si se mantiene la tendencia y ha estimado que en Asturias podrían desaparecer en torno a 100 al año.

Desde COAG Asturias, su secretario general, David Pérez, ha pedido que no se aplique "ni un céntimo de rebaja" en el precio de la leche en la región y ha instado a que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. "No se puede producir por debajo de coste. Eso bajo ningún concepto", ha recalcado.

Tras la protesta, las organizaciones han sido recibidas por la directora del Área de Agricultura y Pesca, Susana González Llamazares, quien les ha acompañado a dejar un registro de sus reivindicaciones en la Delegación del Gobierno.

URA RECLAMA UNANIMIDAD EN EL SECTOR

En la protesta se encontraba también el coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, quién ha señalado que su organización apoya las reivindicaciones por el riesgo de bajadas "inasumibles e inaceptables" en el precio de la leche, aunque ha cuestionado esta convocatoria, a la que no han sido invitados.

Para Fernández esta protesta estaba "coja" al faltar "el sindicato mayoritario del Principado de Asturias" --en referencia a URA-- y, por ello, la concentración no ha reflejado la representación completa del sector. "Divide y vencerás. La asistencia está a la vista de todos. Aquí faltan ganaderos, faltan muchísimos ganaderos", ha dicho.

A pesar del desacuerdo en la convocatoria, el coordinador de URA ha insistido en su apoyo a la reivindicación y ha apuntado que su sindicato mantiene contacto con los agentes necesarios para intentar que las reducciones de precio sean "lo menores posibles".

CONTRATOS CON LA INDUSTRIA LÁCTEA

Esta polémica se enmarca en la negociación de los contratos anuales con la industria láctea. A pesar de que los representantes ganaderos coinciden en que estos acuerdos son esenciales para proteger al sector frente a precios por debajo de coste, ha habido discrepancias.

Para el secretario general de UCA, los contratos son "la única defensa que tiene el ganadero a día de hoy" para cubrir costes. Por su parte, el coordinador de URA ha llamado "a la calma" y ha pedido a estos trabajadores "que no firmen de momento", ya que considera que aún hay margen para negociar y minimizar las posibles reducciones.