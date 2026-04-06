Ganaderos denuncian en Oviedo una "maniobra represora" por sanciones a participantes en protestas contra Mercosur

Ganaderos concentrados este lunes ante Delegación del Gobierno, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera ha denunciado este lunes la existencia de una "maniobra política represora", promovida por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, contra los participantes en las protestas de rechazo al acuerdo entra la UE y Mercosur el pasado 30 de enero.

El colectivo sostiene que las identificaciones de ganaderos fueron ordenadas "de forma expresa" por la Delegación del Gobierno, que habría instruido a las Fuerzas de Seguridad para identificar "al mayor número posible de participantes", llegando incluso, según han afirmado, a acceder a establecimientos hosteleros una vez finalizadas las movilizaciones.

"Venimos a exigir la dimisión de Adriana Lastra porque nos parece que es una maniobra digna de la dictadura franquista", ha subrayado el portavoz, Xuan Valladares, quien ha criticado "su actitud, sus formas y su fondo antidemocráticos".

Un grupo de ganaderos se ha concentrado frente a Delegación del Gobierno, en Oviedo, donde han cargado además contra lo que califican de "hipocresía" del Gobierno asturiano, al recordar su presencia en movilizaciones previas contra el tratado, en contraste con el silencio actual ante las sanciones.

También han instado a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado a posicionarse públicamente. En concreto, se han dirigido a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y al líder de IU Asturias y miembro del Ejecutivo autonómico, Ovidio Zapico, "a los que se les supone un carácer político antitético a la Ley Mordaza" ya que "su silencio sería cómplice".

Los ganaderos han pedido a los sindicatos agrarios convocantes de las protestas --URA, USAGA, COAG y ASAJA-- que asuman los costes de defensa jurídica de los afectados y, en su caso, el pago de las sanciones. Igualmente, han instado a otras organizaciones del sector a "arrimar el hombro".

Durante la concentración, en declaraciones a los medios, han relatado algunas de las situaciones vividas. En relación con los cortes de autopistas, han reconocido que se trata de acciones que pueden conllevar consecuencias legales, pero han denunciado que las actuaciones están yendo más allá. Sostienen que también se ha identificado y sancionado a personas que no participaron en dichos cortes, incluyendo a personas que se encontraban en establecimientos cercanos, adonde los agentes accedieron para solicitarles documentación.

El ganadero de Llanera Javier García ha reclamado que las organizaciones agrarias asturianas no acudan a la presentación del Pacto por el Medio Rural prevista en Bruselas mientras no se retiren las sanciones impuestas a participantes en las protestas contra el acuerdo con Mercosur.

Ha criticado que el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), esté "presumiendo" de dicho pacto, al tiempo que se mantienen multas a ganaderos que participaron en las movilizaciones. "Aquí se dice una cosa y en Madrid otra, y luego se defienden posiciones contrarias", ha apuntado García, quien ha advertido del creciente descontento en el medio rural, especialmente entre antiguos votantes socialistas, augurando un castigo electoral en el campo si no se corrige la situación actual.