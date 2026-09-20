Gijón reúne a criadores e investigadores de diez países en el Congreso Brown Swiss del 22 al 25 de septiembre

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OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón reunirá del 22 al 25 de septiembre a criadores e investigadores de diez países en el Congreso Europeo 'Brown Swiss', el encuentro europeo de la raza Parda, con una jornada técnica sobre genética, selección y aptitud quesera de la leche y dos jornadas de campo en Asturias.

Organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda (ARAPAR) y la European Brown Swiss Federation (EBSF), contará con participantes de Alemania, Austria, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Rumanía y Suiza.

El lema de esta edición es 'De raza respetada a elección estratégica'y el encuentro será también la antesala del Congreso Mundial Brown Swiss 2028, que se celebrará en Lucerna (Suiza) y que se presentará durante la jornada técnica de Gijón.