El Gobierno asturiano defiende su plan de gestión del lobo y la agilidad en el pago de daños

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, este domingo en el 35º Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta de Arriondas. - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha defendido este domingo el modelo de gestión del lobo del Principado, destacando además la agilidad en la tramitación de las indemnizaciones por los daños que provoca esta especie en la cabaña ganadera. "Asturias es unn ejemplo para otras comunidades autónomas", ha afirmado.

Llamedo ha mostrado su "máximo respeto" hacia las movilizaciones del sector ganadero, que este mediodía se ha manifestado en Arriondas, y ha defendido que "el modelo y la apuesta" del Ejecutivo autonómico es "clara".

La vicepresidenta ha destacado en declaraciones a los medios que el plan de gestión del lobo se encuentra en marcha y ha permitido la extracción de 16 ejemplares, lo que representa más del 20 por ciento de los más de 60 previstos, dentro de un marco de actuación cuya vigencia se extiende hasta finales de 2027.

La responsable autonómica ha contrapuesto el modelo asturiano con el de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Galicia o Cantabria, donde ha afirmado que la resolución de las ayudas se dilata más en el tiempo, situando la gestión de Asturias como un "ejemplo" para otros territorios.