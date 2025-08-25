El Gobierno asturiano destina 800.000 euros para compensar a ganaderos por los incendios

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha decidido habilitar una partida de 800.000 euros para ayudas directas a los titulares de explotaciones cuyo ganado se haya visto afectado por los incendios forestales este mes de agosto provocando pérdidas de forraje.
Así lo ha explicado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno asturiano.
Ha explicado que la ayuda alcanzará los 100 euros por unidad de ganado mayor (UGM), de tal forma que será de 100 euros por bovino mayor de dos años o equino mayor de seis meses; 60 euros por bovino de seis meses a dos años; 40 euros por bovino menos de seis meses: y 15 euros por bovino y caprino.
Marcos ha indicado que se pretende dotar de agilidad a la tramitación administrativa de estas compensaciones y que se realizará como una ayuda directa por lo que el beneficiario sólo tendrá que aceptar la propuesta una tramitación rápida en la que aceptará o no la ayuda preconcedida.
Se pedirá a los ayuntamientos afectados que certifiquen las licencias de pastos que se hayan concedido a estas explotaciones. Además, Marcelino Marcos Líndez ha afirmado que está garantizado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) llegarán a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios.
"Trabajaremos para que esta tramitación del expediente se realice con rapidez y de manera que los afectados puedan recibir las ayudas en pocas semanas", ha comentado Marcos Líndez.