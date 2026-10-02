El Gobierno de Asturias licita por 135.000 euros las mejoras silvícolas en la sierra de Prelo, en Boal

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno de Asturias, ha licitado por 135.388 euros las obras de mejoras silvícolas en la sierra de Prelo, en el concejo de Boal. La actuación, con un plazo de ejecución de seis meses, permitirá reducir la biomasa acumulada, mejorar la calidad de la madera y favorecer el desarrollo de las masas forestales, además de reforzar la prevención frente a los incendios.

Los trabajos se desarrollarán sobre 45,6 hectáreas de superficie arbolada y contemplan desbroces, podas y el mantenimiento de fajas auxiliares a lo largo de 19,6 kilómetros de pistas forestales.

Los desbroces permitirán eliminar parte del matorral acumulado bajo el arbolado y reducir la carga de combustible vegetal en el monte. Esta actuación contribuirá a disminuir el riesgo de propagación de posibles incendios y facilitará las labores de prevención y extinción.

El proyecto incluye además podas en 24 hectáreas, de las que 16,6 corresponden a poda baja y 7,4 a poda alta. Estas labores favorecerán un desarrollo más saludable y equilibrado del arbolado y permitirán mejorar progresivamente las características de las masas forestales y la calidad de la madera. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre en la sede de la consejería.

El proyecto contempla también el mantenimiento de 19,6 kilómetros de fajas auxiliares a ambos lados de las pistas forestales. Estas zonas permitirán reducir la vegetación no arbórea y la cantidad de combustible existente en los márgenes de las vías, creando áreas de menor peligrosidad que dificulten o reduzcan la velocidad de propagación de un posible incendio.

Las fajas auxiliares mejorarán además las condiciones para utilizar las pistas como líneas de defensa y facilitarán el acceso y la intervención de los medios de extinción en caso de incendio forestal.

La actuación se enmarca en una gestión forestal planificada a medio y largo plazo, orientada a mejorar progresivamente el estado de las masas arboladas y favorecer su evolución.

Las intervenciones permitirán avanzar hacia masas forestales más sanas, resistentes y de mayor calidad, compatibilizando el aprovechamiento de los recursos forestales con la conservación de la biodiversidad, la capacidad de regeneración y las funciones ecológicas y sociales del monte.

El objetivo es que las actuaciones silvícolas contribuyan a mantener un territorio forestal sostenible y más preparado frente al riesgo de incendios.