El Gobierno constata una mejora en los precios de la carne de vacuno percibidos por los ganaderos

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los representantes de la mesa sectorial del vacuno de carne se han reunido este jueves y han constatado una mejora en el comportamiento de los precios percibidos por los ganaderos, en alza a lo largo de 2025 y que se sitúan actualmente por encima de los valores medios de la Unión Europea para las principales categorías bovinas de referencia.

En concreto, la carne de añojo categoría AR3 cotiza en torno a los 696,93 euros/100 kg, lo que supone un 3,8% más en comparación con el valor para la misma semana de 2025.

En este contexto favorable, según Agricultura, se refuerza con la aparente estabilización de los costes de alimentación del ganado, pero el Ministerio mantiene una monitorización constante sobre los precios por el posible impacto derivado de la situación geopolítica y, en particular, de la guerra en Oriente Próximo.

De esta forma y según los últimos datos disponibles, el valor generado en 2025 por la producción de carne de vacuno en España se estima en torno a los 5.000 millones de euros.

En la reunión, presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, se ha revisado también la situación del sector y se han debatido las principales cuestiones que preocupan a los representantes sectoriales.

Así, se ha examinado, entre otros indicadores económicos, la evolución del valor generado por esta producción, la evolución del censo y número de explotaciones, el volumen de carne producido, el comercio exterior y el contexto de precios.

Los datos apuntan hacia una recuperación en el censo de ganado bovino nacional, con la estabilización en la cabaña de vacas de cría, con lo que se invierten las tendencias de contracción de los últimos años. Así, la cabaña bovina se sitúa en torno a los 6,7 millones de animales, según datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (Sitran) para el mes de abril de 2026, un 3% más respecto al mismo mes de 2025.

En 2025 se han producido 707.583 toneladas de carne de vacuno. Aunque esta cifra refleja cierta ralentización respecto al ejercicio anterior, España se mantiene como el tercer productor de la Unión Europea. Entre los meses de enero y marzo de 2026, la producción ha alcanzado las 174.000 toneladas de carne, un 5% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al mercado exterior, el conjunto del sector experimentó un incremento del 13,6% en el volumen de importaciones, a la vez que un descenso del 8,3% en el de las exportaciones. Sin embargo, en términos de valor, las importaciones habrían visto un incremento del 45% y las exportaciones del 19,4%. Como resultado, se reposiciona la balanza comercial para el conjunto del sector, que mantiene saldo comercial positivo en términos de volumen.