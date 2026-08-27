El Gobierno convoca ayudas por 200.000 euros para las organizaciones profesionales del sector pesquero

MADRID/OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la consolidación de las organizaciones profesionales del sector de los productos de la pesca y la acuicultura, con una dotación total de 200.000 euros para 2026.

Según ha informado en un comunicado el Departamento que dirige Luis Planas, estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), buscan reforzar la estructura organizativa de las organizaciones de productores, sus asociaciones y las organizaciones interprofesionales pesqueras que hayan obtenido su reconocimiento durante los últimos cinco años.

Se otorgará a cada beneficiario una ayuda de hasta un máximo de 100.000 euros en régimen de concurrencia competitiva, de los que el FEMPA cofinanciará un máximo del 70%, mientras que el 30% restante será de contribución nacional.

El Ministerio ha subrayado que la convocatoria adquiere este año "especial relevancia" por el reciente reconocimiento de una organización de productores pesqueros artesanal de gestión estatal, "un hito que refleja la diversificación y evolución del sector y que abre la puerta a nuevas estructuras organizativas de menor dimensión".

En este contexto, el Ministerio considera que estas ayudas resultan "especialmente útiles" para facilitar que organizaciones más pequeñas puedan arrancar con solidez, garantizar una base estable para su funcionamiento y afrontar con mejores garantías sus primeros años de actividad.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.