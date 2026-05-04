Guppy llega al medio rural: así es el nuevo alquiler de coches eléctricos en Vegadeo y Tapia

Presentación del proyecto piloto de coche eléctrico compartido en Vegadeo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha este lunes en Vegadeo un proyecto piloto de movilidad rural sostenible consistente en un sistema de alquiler compartido de vehículos eléctricos. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 50.000 euros, busca mejorar la cohesión territorial en zonas con alta dispersión poblacional.

El servicio, que se desarrolla a través del Centro de Innovación Territorial de Asturias (CIT Asturias), se extenderá en los próximos días al municipio de Tapia de Casariego. En total, la flota estará compuesta por cuatro vehículos eléctricos (dos por concejo) y contará con sus correspondientes estaciones de recarga. La gestión del servicio recaerá en la empresa especializada Guppy Movilidad Sostenible a través de una plataforma digital de reservas.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado durante la presentación que esta iniciativa responde a la voluntad de convertir el territorio en un "espacio real de experimentación". "Queremos validar soluciones que den respuesta a las necesidades de movilidad del medio rural, con vocación de continuidad y de replicarse en otros puntos de la comunidad", ha explicado.

PRUEBA DE SEIS MESES Y APOYO AL COMERCIO

El proyecto piloto tendrá una duración inicial de seis meses, periodo en el que el Ejecutivo autonómico analizará el grado de uso, la aceptación ciudadana y la viabilidad técnica para estudiar su futura ampliación a otros concejos.

Para incentivar el uso del sistema, el Gobierno de Asturias, en colaboración con los ayuntamientos, distribuirá bonos gratuitos y 15.000 vales de descuento de 10 euros (7.500 por concejo) para compras en el comercio de proximidad.

Esta actuación se enmarca en el convenio suscrito entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader). La financiación corre a cargo del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial.