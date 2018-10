IU reclama ayudas compensatorias para los apicultores por las graves pérdidas debidas a la climatología

Publicado 19/09/2018 14:34:43 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU en la Junta General, María José Miranda, ha reclamado este miércoles al ejecutivo asturiano medidas para compensar a los apicultores asturianos de las graves pérdidas sufridas en la última campaña apícola.

María José Miranda reconoce la "infortunada" recolección de miel y polen de las colmenas en la mayoría de las explotaciones este año debido a las condiciones climatológicas y los elevados costes que los apicultores sufragan hasta el momento y que tendrán que seguir costeando para mantener las colonias, tal como explica también Promiel Asturias.

La diputada de IU también apunta que existen seguros por la sequía pero no por la excesiva lluvia, la humedad o las bajas temperaturas que hacen que en esta temporada algunos apicultores no recojan ni un kilo de miel, o en el mejor de los casos, la producción no llegue ni a la tercera parte del año pasado.

Miranda reconoce la necesidad de apoyo al sector y de que los fondos destinados a la apicultura no se pierdan y se apliquen realmente. "La apicultura es un sector estratégico para el medio rural asturiano sin olvidar la parte ambiental que regalan con su actividad a toda la población", afirma la responsable de IU.