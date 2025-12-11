Jose Álvarez Alonso y Verónica Llano lideran la nueva ejecutiva de USAGA

USAGA renueva su Comisión Ejecutiva y refuerza su compromiso con los ganaderos y agricultores asturianos - USAGA

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), ha celebrado su 5 Congreso Asamblea Abierta en la que ha sido nombrada una nueva ejecutiva liderada por Jose Álvarez Alonso y Verónica Llano como secretaria general. En el encuentro, han puesto sobre la mesa las prioridades sobra las que trabajará en los próximos años.

USAGA ha destacado la importante labor que ha realizado la Ejecutiva saliente, con Fernando Marrón al frente, que ha conseguido hacerse un espacio en el Principado, consolidado tras las elecciones celebradas este verano.

Fernando Marrón ha agradecido la confianza depositada durante estos años y ha destacado que todos los logros obtenidos no podrían haberse obtenido sin el trabajo del resto de la Ejecutiva y el tesón de los agricultores y ganaderos a los que representa USAGA.

La nueva ejecutiva, liderada por Jose Álvarez Alonso, de Salas, y Verónica Llano como secretaria general, y en la que se integran otras 11 personas, marca el rumbo de los próximos años hasta las siguientes elecciones.

Entre los retos que la organización tiene que afrontar, y que se comentaron en el acto, se pueden destacar los relativos a la gestión de fauna silvestre, los problemas de sanidad animal, el relevo generacional, el mal funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria o los acuerdos comerciales con países terceros como UE-Mercosur.

Asimismo, se ha hecho hincapié en los recortes que se están planteando desde Bruselas, con un marco financiero plurianual menguado que pone en tela de juicio el apoyo al sector primario, clave para el desarrollo económico de Asturias, y con un recorte del 22% para la PAC que afectará a muchas familias y explotaciones asturianas.

En el acto de clausura también ha participado el consejero de medio rural, Marcelino Marcos Líndez, quien ha dado la enhorabuena a la organización y ha hecho una ponencia sobre las ayudas y políticas que se han puesto en marcha en las últimas semanas como apoyo al sector.

Durante el Congreso han intervenido también las organizaciones territoriales de Unión de Uniones, organización estatal de USAGA, y su coordinador estatal, Luis Cortés, quien ha mostrado su apoyo a la nueva Ejecutiva y ha animado a no desistir en el empeño de mejorar las políticas y condiciones para el campo asturiano.