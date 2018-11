La Junta rechaza tomar en consideración la proposición de Podemos para el Estatuto de la mujer rural y de la mar

Publicado 09/11/2018 10:24:49 CET

El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este viernes la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos para desarrollar el Estatuto de la mujer rural y de la mar. El texto contó con el apoyo en exclusiva del grupo proponente, mientras que IU se ha abstenido y tanto PSOE como PP, Ciudadanos y Foro han votado en contra de "sectorializar" la igualdad entre mujeres y hombres.

La diputada de Podemos Paula Valero ha sido la encargada de defender la Proposición de Ley del Estatuto de la mujer rural y de la mar. De prosperar sería, según la parlamentaria de la formación morada, "la única ley en esta legislatura en materia de igualdad".

Según la parlamentaria de Podemos, "esta ley se necesita para abordar de manera eficaz medidas para corregir situaciones de vulnerabilidad de las mujeres rurales y de la mar". "Pedimos que apoyen su toma en consideración y poder actuar para favorecer a uno de los sectores más sensibles y agraviados, la mujer que vive y trabaja en el medio rural, en el campo y en la mar asturianos así como los sectores de diversificación relacionados", ha argumentado Valero.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha defendido que no se diferencie entre mujeres de la zona rural y urbana. "Ante todo somos mujeres", ha dicho la parlamentaria, apostando por modificar la ley autonómica de igualdad entre mujeres y hombres, si fuera necesario, en lugar de un nuevo texto como el estatuto que propone la formación morada. Igualmente, ha señalado la necesidad de una ley de emprendimiento del sector primario, en la que la iniciativa de Podemos podría suponer "un pilar".

La portavoz de Foro, Carmen Fernández, también ha señalado la ley autonómica de igualdad como "ámbito oportuno a modificar" si fuera pertinente un mayor respaldo a la mujer rural y marinera. Para la diputada, el texto de Podemos "discrimina a muchas mujeres de la zona rural por ser amas de casa o que trabajan en otros sectores". "No vamos a apoyar su toma en consideración porque no creemos que mejore la vida de las mujeres rurales. Me considero una mujer rural y una mujer de primera", ha apuntillado.

La diputada de IU María José Miranda cree que a la propuesta de Podemos habría que "darle la vuelta" desde el título. "Deja fuera a mucha tipología profesional en el medio rural. Al final viene a ser una ley de igualdad sectorial por vivir en un lugar concreto", ha señalado, argumentando que "la igualdad es un tema tan global que debe abordarse de forma global", en referencia a la ley de igualdad.

La diputada del PP Marifé Gómez, por su parte, ha señalado que diversas mujeres rurales le trasladaron que están "cansadas de que se las encorsete" en estereotipos. "No hagamos departamentos, tenemos la ley de igualdad", ha remarcado. En este sentido, ha coincidido con las otras diputadas intervinientes en la posibilidad de modificar la ley de igualdad e implementar medidas para garantizar su eficacia, pero "sin necesidad de una ley aparte, sectorial y excluyente".

Finalmente, la parlamentaria socialista Carmen Eva Pérez Ordieres se ha centrado en la forma del procedimiento para indicar que en lo que resta de legislatura "no da tiempo material a tramitar esta ley". En cuanto al fondo de la iniciativa, la diputada del PSOE entiende que las actuaciones para erradicar la desigualdad deben ser "integrales" y "trasversales". Así, considera que las medidas que propone el texto son "necesarias" pero "no tienen entidad suficiente para una ley distinta a la ley de igualdad".