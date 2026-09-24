Licitadas mejoras de infraestructuras en montes de utilidad pública de Nava y Villaviciosa por 214.000 euros

Infografía actuaciones en montes de utilidad pública de Nava y Villaviciosa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado en 214.933 euros la mejora de infraestructuras en montes de utilidad pública de la comarca de la sidra. La obra, con un plazo de ejecución de ocho meses, se ejecutará en los concejos de Villaviciosa y Nava y mejorará la red de pistas forestales.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, se realizarán intervenciones en el monte de utilidad pública número 364, Cordal de Peón, Osil, Cañedo y Cuétara, en Villavicios, y en los montes Mosquil y el número 154, Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco, ambos en Nava.

En el monte Cordal de Peón se actuará sobre todo en la capa de rodadura y los sistemas de drenaje. Se acondicionarán 11.174 metros de explanada mediante motoniveladora, además de otros 358 metros con retroexcavadora, y se excavarán 4.606 metros de cuneta en tierra. También se limpiarán 20 caños de hormigón y se repondrán otros dos. El proyecto incluye también 115 badenes ondulantes en tierra y 90 metros cuadrados de badenes de hormigón armado.

Las obras permitirán reparar áreas deterioradas de las pistas, entre ellas, un tramo de pavimento de hormigón y un blandón que actualmente dificulta el paso de vehículos. Para ello demolerá 40 metros cuadrados de pavimento, ejecutará 80 metros cuadrados de nuevo hormigón armado, y se colocará geotextil y una subbase de piedra, además de zahorra para recuperar zonas erosionadas. También se eliminarán cordones de tierra que dificultan la evacuación del agua y se instalará nueva señalización para mejorar la seguridad en los accesos a las pistas.

En el monte Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco se llevarán a cabo diversas actuaciones para mejorar el drenaje. Se construirá un paso salvacunetas de cinco metros y 44 metros cuadrados más de badenes de hormigón, además de reparar un blandón mediante la demolición y reposición de un tramo de pavimento. La intervención contempla también la construcción de 95 badenes ondulantes y la sustitución de la parrilla del paso canadiense situado en El Pedrón.

En el monte Mosquil se acondicionarán 797 metros de pista mediante retroexcavadora y otros 2.678 metros con motoniveladora, se escarificará y se compactará. Se dotará de nuevas infraestructuras para favorecer la evacuación del agua, con un badén ondulante, 52 badenes en tierra, 60 metros cuadrados de badenes armados y la excavación de zanjas de drenaje.

El proyecto contempla el acondicionamiento de 13.852 metros de explanada mediante motoniveladora y 1.155 metros con retroexcavadora, así como 4.606 metros de nuevas cunetas. También incluye 211 badenes ondulantes, 52 badenes en tierra, 134 metros cuadrados de badenes de hormigón y 60 metros cuadrados de badenes armados.