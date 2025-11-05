Llanera acoge el acto 'Mujeres rurales 2025, con nosotras Asturias gana'

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Llanera ha acogido este miércoles el acto 'Mujeres rurales 2025, con nosotras Asturias gana', organizado por la Federación Socialista de Asturias (FSA)-PSOE e inaugurado por su secretaria de Medio Rural y Ganadería, Alba Álvarez.

"Es importante visibilizar el papel de estas mujeres rurales, que son realmente el motor de nuestro medio rural, porque, como ya he dicho en tantas ocasiones, no entendemos una Asturias viva sin un medio rural vivo, un medio rural fuerte", ha señalado Álvarez.

También ha estado presente en el acto el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Lindez. Ha dicho que los socialistas trabajan en el estatuto de las mujeres rurales, que "se fundamenta en que las políticas de igualdad no pueden depender de un código postal de donde se viva".

"Las políticas en materia de igualdad tienen que tener propuestas claras y, sobre todo, dignificar el papel que, a lo largo de generaciones, vienen jugando las mujeres", ha insistido.

Marcos ha comentado que el estatuto se articulará en torno a tres ejes fundamentales. "En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las políticas de lucha frente a la violencia de género, las políticas de igualdad. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el empleo, con la formación. Y, en tercer lugar, la corresponsabilidad en el medio rural de los hombres y de las mujeres", ha explicado.

"Bajo estos tres ejes, el Estatuto de las Mujeres Rurales tendrá medidas concretas que, realmente, trasladen y que supongan un antes y un después del papel de las mujeres rurales en nuestra historia rural", ha asegurado el consejero.