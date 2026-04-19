López (Vox) exige la dimisión del consejero de Medio Rural de Asturias por "actuar como un cacique"

La presidenta y portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este domingo en Cornellana. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha exigido este sábado el "cese fulminante" del consejero de Medio Rural del Gobierno de Asturias, Marcelino Marcos, al que ha acusado de "actuar como un cacique" y "vulnerar los derechos fundamentales de los ganaderos y la industria agroalimentaria".

López ha criticado en Cornellana (Salas) la "actitud negligente" del consejero en relación a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Ternera Asturiana, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). "Ha actuado de forma arbitraria, injustificada y propia de un cacique, haciendo abuso de poder", ha remarcado.

La dirigente de Vox ha puesto en valor a la IGP Ternera Asturiana que "es una auténtica maravilla, de prestigio no solo para Asturias sino para toda España", y ha lamentado la actitud del consejero, que "ha sido de una negligencia absoluta".

Además, López ha denunciado el "abandono continuado" del Gobierno de Asturias a las zonas rurales, con problemas de infraestructuras, transporte escolar y falta de especialistas en los centros sanitarios. "Estamos ante un gobierno que utiliza a los ciudadanos como simples cajeros automáticos para sacarnos el dinero vía impuestos y luego lo dedican a aumentar sus redes clientelares", ha denunciado López.