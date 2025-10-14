Marcelino Marcos lamenta la retirada de URA del Pacto Rural y niega que sea "un blanqueo" del Gobierno

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha lamentado este martes la retirada de Unión Rural Asturiana (URA) y Usaga del Pacto Rural, y ha negado que este foro sea un espacio para "blanquear" la acción del Gobierno.

En unas declaraciones a los medios, Marcos ha asegurado que el documento de trabajo para el medio rural es "una guía integral" y no "un documento de gobierno". "Es un documento para el medio rural, una guía de trabajo hacia un horizonte temporal del 2030", ha explicado Marcos, subrayando que pretende modernizar y adaptar las políticas rurales.

Según el consejero, tanto URA como Usaga "compartían los aspectos del documento" pero consideraban que el gobierno pretendía "blanquear su acción". Marcos ha defendido que se trata de una estrategia "compartida" y no exclusiva del gobierno.

UN DOCUMENTO CON CINCO EJES

La propuesta autonómica de Pacto Rural se configura en torno a cinco ejes que incluyen acciones transversales como el fomento de la formación, la transferencia de conocimiento, la innovación rural, la conciliación y el trabajo digno en el sector agrario, la gestión equilibrada de la biodiversidad y la fauna salvaje o la educación ambiental.

El documento "se enriquecerá" en el marco del grupo de trabajo con el fin de fortalecer la ganadería familiar, modernizar la agricultura, reforzar la gestión sostenible de los bosques, impulsar la pesca y mejorar la gobernanza local.

En materia de ganadería y sanidad agraria, se defiende el modelo de explotación familiar y extensiva, con apoyo para las razas autóctonas y la producción ecológica; la revisión de la normativa y modernización del Registro de Explotaciones Ganaderas; el refuerzo de la sanidad animal y vegetal, con campañas anuales de saneamiento, control de enfermedades y vacunaciones asumidas por el Principado; el apoyo a la coexistencia con la fauna salvaje, mediante ayudas para cierres, mastines, vigilancia y formación; ayudas económicas directas de 499 millones hasta 2029 para modernización, bioseguridad, relevo generacional y respuesta ante crisis sanitarias o naturales; y planes de mejora genética y creación de un banco de germoplasma.

En agricultura, agroindustria y desarrollo rural, se defiende la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y defensa de su financiación más allá de 2027; el fomento de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en explotaciones agrícolas; el apoyo a sectores específicos como la cría de gochu asturcelta, la apicultura y avicultura de pequeña escala; el impulso del emprendimiento rural mediante los programas Leader, tique rural y tique asalariado; y el relevo generacional y apoyo a mujeres rurales, con programas de acceso a la tierra y sucesión agraria.

En materia de Gestión forestal, defiende un plan de inversiones contra incendios forestales, dotado con quince millones, y creación de cuadrillas forestales propias; la gestión adaptativa del monte, con prioridad para el silvopastoreo, la selvicultura y la prevención; el apoyo a asociaciones forestales y divulgación de la cultura agroforestal; y la modernización de la normativa y fomento de la participación en la planificación forestal.

En planificación agraria y gobernanza, defienden la modernización de las oficinas comarcales agrarias mediante el refuerzo de personal y de la digitalización, con un presupuesto de 800.000 euros para el bienio 2026-2027; gobernanza participativa, con el fortalecimiento del papel de los grupos de acción local (GAL) y de la cooperación territorial; y la creación de un nuevo contrato social entre territorio y políticas públicas, basado en la corresponsabilidad y la participación.

Finalmente, en pesca marítima se defiende el refuerzo de la vigilancia y control pesquero contra el furtivismo, la modernización de lonjas y puntos de primera venta, promoción internacional y apoyo a la transformación local y el impulso de sellos de calidad y comercialización sostenible de los productos pesqueros asturianos.