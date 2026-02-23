Marcos defiende en Salenor el respaldo presupuestario al sector agrolimentario frente a las críticas de PP y Vox

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez en la Junta General. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha reivindicado este lunes, durante la inauguración de una nueva edición de Salenor en Avilés, el compromiso presupuestario del Ejecutivo autonómico con el sector agroalimentario frente a las críticas de la derecha y la ultraderecha, a las que ha reprochado falta de apoyo cuando "llega el momento de aprobar las cuentas".

Marcos ha subrayado la relevancia del respaldo institucional a este tipo de eventos. El salón está organizado por la Cámara de Comercio de Avilés con el apoyo del Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y Caja Rural de Asturias. En este contexto, ha recordado el lanzamiento del plan 'Saborea el Paraíso', dotado con un millón de euros para 2026 y otro millón adicional para 2027, con el objetivo de potenciar la promoción exterior de las producciones agroalimentarias amparadas bajo marcas de calidad coordinadas por los consejos reguladores.

Según ha explicado Marcos en declaraciones a los medios, Asturias cuenta con más de 340 productos identificados bajo el paraguas de 'Alimentos del Paraíso', una marca que, ha señalado, se caracteriza por la exigencia y el cuidado en la selección de elaboraciones que reúnen "características singulares y de calidad" que diferencian a la comunidad.

'Alimentos del Paraíso Natural' cuenta con un espacio propio en Salenor, en el que 32 productores celebrarán 175 reuniones para cerrar negocios con doce distribuidoras y comercializadoras nacionales como Carrefour, Alcampo, Alimerka, Masymas, Vegalsa-Eroski, grupo Cuevas, Makro, Supercash, El Corte Inglés-Club Gourmet, La Cooperativa, Atlas Gourmet y el servicio de restauración de Paradores.

Marcos ha defendido que esta línea de trabajo exige "colaboración entre el sector agroalimentario y la administración" y, sobre todo, recursos económicos. "Para destinar recursos se necesitan presupuestos", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado que "hoy en día estamos acostumbrados a escuchar juicios de valor, sobre todo por parte de la derecha y de la ultraderecha, pero luego no hay un compromiso cuando llega el momento de defender realmente, que es aprobando o apoyando unos presupuestos".

Frente a ello, ha destacado que el Principado ha logrado aprobar siete presupuestos generales de la comunidad autónoma, lo que, a su juicio, permite "agilizar, revitalizar e impulsar políticas" en defensa del primer sector y, en particular, del sector agroalimentario.