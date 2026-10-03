Marcos pone en valor las inversiones de Asturias en Navia para potenciar la actividad agraria y forestal

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el portavoz del PSOE en Navia, Gonzalo Asenjo, durante su visita al V Mercado Tradicional de Anleo. - PRINCIPADO

NAVIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado hoy el V Mercado Tradicional de Anleo, en Navia, donde ha destacado las inversiones impulsadas por el Gobierno de Asturias para mejorar la gestión del territorio y favorecer la actividad en el medio rural.

En concreto, Marcos ha puesto en valor la partida de 210.146 euros destinada a tratamientos selvícolas para la mejora de la biodiversidad en 65 hectáreas de montes gestionados por el Principado. La actuación, financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha incluido trabajos de roza, clareo y poda. Estas labores, según ha apuntado, han permitido mejorar el estado de la superficie forestal y favorecer la biodiversidad, además de contribuir a la prevención de incendios mediante la gestión de la vegetación y la mejora de las masas.

Ha resaltado además la inversión de 788.770 euros realizada por el Principado en la concentración parcelaria de Anleo, una actuación que ha permitido transformar la estructura de la propiedad y facilitar la operatividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona. Tras el proceso, se ha pasado de las 1.904 parcelas iniciales a 278 fincas de mayor tamaño, incrementándose la superficie media de las fincas desde los 3.229 metros cuadrados iniciales hasta los 21.561 metros cuadrados.

A juicio de Marcos, estas actuaciones han demostrado el compromiso del Gobierno de Asturias con la modernización de las estructuras agrarias, al tiempo que han favorecido un territorio más ordenado y productivo. El titular de Medio Rural ha expresado estas declaraciones durante la visita al mercado, una iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos San Miguel que ha reunido 58 puestos de artesanía, productos típicos y ecológicos, además de exposiciones y demostraciones en vivo de oficios tradicionales.